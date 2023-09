Tudo normal e civilizado no 7 de Setembro

Num ato democrático, e que deveria ser visto como natural se não fosse o 'sequestro' da data simbólica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores, o comandante militar do Planalto, general Ricardo Piai Carmona, bateu continência e pediu permissão ao atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para dar início ao desfile cívico-militar em homenagem aos 201 anos da Independência.

O cenário golpista construído ao longo dos últimos quatro anos fez com que o gesto repercutisse rapidamente nas redes sociais. Veja algumas menções abaixo:

É assim que tem que ser: Forças Armadas SUBORDINADAS aos civis!



Dia da Independência com democracia e união ???????? pic.twitter.com/yRRb1kFPpP — abocadelobo ???????? (@abocadelobo) September 7, 2023

Acabei de saber que tem golpista passando mal vendo o Exército pedido permissão ao presidente Lula, para dar início ao desfile cívico-militar da Independência.



Fizemos o L pra isso! pic.twitter.com/G3duI001rx — Dino Debochado???? (@DinoDebochado) September 7, 2023

O Zé Gotinha voltou! Ele e os nossos heróis nacionais do SUS! Esse é um desfile da independência , acabamos com o comício do ódio, do negacionismo e dos ataques a Constituição do governo anterior! pic.twitter.com/3uY4JgQTY5 — Alexandre Padilha (@padilhando) September 7, 2023

Em Brasília, militares indígenas das Forças Armadas exaltam a independência do Brasil e se apresentam ao presidente Lula. É a primeira vez que o grito da independência na Esplanada ocorre em idiomas indígenas. pic.twitter.com/loy8RWXhu1 — Renato Souza (@reporterenato) September 7, 2023

Lula desfilou no tradicional Rolls-Royce aberto ao lado da primeira-dama Janja da Silva, que vestia um vestido vermelho. O petista usava o mesmo terno usado na posse, em 1º de janeiro. O desfile durou cerca de duas horas.

Muitos ministros compareceram, menos os novos anunciados nesta quarta-feira (6) em uma reforma ministerial para incluir PP e Republicanos no governo. Geraldo Alckmin, Alexandre Padilha, Rui Costa, Margareth Menezes foram alguns dos que posaram para fotos com as bandeirinhas.

Márcio França, que chefiava a pasta de Portos e Aeroportos e sentiu-se desprestigiado ao ser trocado para Micros e Pequenas Empresas, esteve ao fundo, atrás de seu padrinho, o vice Geraldo Alckmin (PSB).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também esteve presente. Já o manda-chuva da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), estava em Alagoas. Também faltaram Flávio Dino (Justiça), que estava no Maranhão, e Fernando Haddad (Fazenda), que está de férias.

É o primeiro 7 de Setembro desse terceiro mandato de Lula. Mesmo com menos gente nas ruas, o governo marcou a data fazendo uma contraposição com desfiles de anos anteriores. Lula e equipe ressaltaram a união nacional, a democracia e a relação institucional entre o poder civil e as Forças Armadas. Não houve espaço para ataque a outros poderes, especialmente o Judiciário.

Foi um desfile basicamente militar, com os comandantes presentes, apesar das críticas de Lula em live desta quarta, quando disse que os militares "se apoderaram" das comemorações do 7 de Setembro devido à ditadura militar, mas que sua ideia era fazer com que a data fosse "de todos".

Em dado momento, que marcou a diferença do desfile em relação aos anos anteriores, Lula posou de mãos dadas com o ministro da Defesa, José Múcio, e com os chefes das Forças Armadas:

o comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva;

o comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno;

o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen.

O presidente Lula embarca para Nova Délhi após a festa, para a cúpula do G-20. Ele vai assumir a Presidência do grupo, pela primeira vez, a partir de dezembro.