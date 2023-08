Autorizado por Zanin a não fazer o juramento de dizer a verdade, ex-chefe da PMDF nega apoio à golpistas

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os Atos Golpistas ouviu, nesta terça-feira (29), o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, cargo que ocupava quando bolsonaristas radicais atacaram os prédios dos Três Poderes, em uma tentativa de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro.

O militar - acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de ter sido conivente com os manifestantes - chegou fardado ao Congresso Nacional por volta das 9h desta terça. Na condição de testemunha, porém, não respondeu a nenhuma pergunta dos parlamentares, uma vez que foi autorizado pelo ministro Cristiano Zanin, por meio de um habeas corpus, a ficar em silêncio. Para justificar a decisão, o militar alegou que não teve acesso à íntegra das investigações.

"Considerando que tais fatos são investigados na Procuradoria Geral da República e no Supremo Tribunal Federal, que os fatos investigados nesta CPI compõem a denúncia apresentada com prazo em curso para a minha defesa, e que não foi franqueada à minha defesa a íntegra dos documentos utilizados pela acusação na formulação da denúncia, e por orientação da minha defesa, vou permanecer em silêncio”, disse.

Por conta própria, durante a fala inicial, o policial alegou que ficou "consternado" com os ataques do 8 de janeiro e que "jamais" compactuou com os atos. Mas essa afirmação veio acompanhada de dúvidas quanto a sua veracidade. Isso porque, diferentemente dos depoentes anteriores, Fábio Augusto Vieira não assumiu o compromisso de dizer a verdade à comissão.

A 'anistia' também partiu de Zanin, que, de forma controversa, autorizou o ex-comandante da PM-DF a não ser submetido ao juramento de dizer 'nada além da verdade'. É aqui que os problemas começam. Diante da decisão do ministro, o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União-BA), colocou o tema em discussão no plenário e questionou se, na prática, o ex-comandante da PM estava autorizado a mentir ou não.

"A Comissão foi comunicada sobre a decisão do ministro Cristiano Zanin, no HC 231839, que garantiu ao paciente o direito de ficar em silêncio, o direito à assistência do advogado, o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade, o direito de não sofrer constrangimentos morais. Atribui a essa decisão fora de mandato", inicia os trabalhos Arthur Maia, após ser interrompido pela secretaria da Mesa.

"A secretária da Mesa está me trazendo uma informação sobre uma inovação apresentada a essa CPMI da lavra do senhor ministro Cristiano Zanin. Porque até agora, todos os depoimentos que nós solicitamos, o depoente chega aqui com o direito de ficar calado naquilo que possa incriminá-lo. Entretanto, estou lendo aqui com o maior cuidado e, de fato, a decisão do ministro Zanin é completamente diferente em relação ao depoente. Ele diz: 'a) o direito ao silêncio, b) o direito a ser acompanhado por advogados, e c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade'. Ou seja, o depoente pode mentir. É a autorização que está concedida pelo senhor ministro", indignou-se o presidente da Comissão.

Em seguida, um longo debate foi travado entre os deputados e senadores em torno do dispositivo C do habeas corpus. Os senadores Esperidião Amin (PP-SC) e Marcos Rogério (PL-RO), por exemplo, entenderam que Fábio Vieira poderia ficar em silêncio para não se autoincriminar, mas que não poderia mentir no depoimento. Porém, não houve acordo quanto à interpretação diante do texto jurídico.

Diante de tal confusão, o presidente seguiu na íntegra a decisão de Cristiano Zanin e não fez a leitura do termo de compromisso com a verdade para o depoente.

"Discordo peremptoriamente dessa decisão, mas eu vou cumpri-la. Portanto, eu não vou submetê-lo ao compromisso, porque está aqui 'o direito de não ser submetido ao compromisso'. Nós vamos pular essa parte e vamos passar diretamente às falas dos senhores parlamentares, já que essa presidência não pode submeter o depoente ao compromisso de dizer a verdade", afirmou Arthur Maia.

Prisão

Vieira e outros seis oficiais da PMDF foram presos em 18 de agosto após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. As detenções atendem à denúncia da PGR que aponta omissão por parte dos militares no combate aos ataques do 8 de Janeiro. Antes disso, Vieira já havia sido detido em investigações relativas aos atos golpistas. Ele foi detido em 10 de janeiro, mas deixou a prisão dias depois, em 3 de fevereiro.