Mais uma vez alinhado à direita, Zanin vota contra descriminalização do porte da maconha para consumo

Posicionamento do ministro indicado por Lula ao STF frustrou a base governista, que esperava uma postura mais progressista; placar está 5 a 1 a favor da liberação

Publicado em 24/08/2023 às 20:26

Alterado em 24/08/2023 às 21:21

O ministro Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF), tem se posicionado de forma conservadora em seus votos na Corte, causando certa frustração entre políticos da base governista que esperavam dele uma postura mais progressista. Na terça-feira, ele já decepcionou ao votar contra a tipificação de homofobia e transfobia como injúria racial - até o ministro Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro (PL), foi favorável à equiparação dos crimes.

Nesta quinta-feira (24), mais uma vez alinhado às pautas da direita, Zanin votou contra a descriminalização do porte da maconha, divergindo de outros cinco colegas . O ministro considerou que a Lei das Drogas é constitucional, e defendeu somente a necessidade de um critério para separar o usuário do traficante, uma vez que a punição para usuários é mais branda.

Zanin reconheceu que o atual sistema penal é falho e não aplica a despenalização para pessoas pobres, negras e de baixa escolarização. Contudo, disse que a descriminalização apresenta "problemas jurídicos" e pode agravar o combate às drogas.

"Minha compreensão é de que, por um lado, o sistema judiciário penal é falho e vem permitindo encarceramento massivo e indevido, sobretudo de pessoas vulneráveis. Do outro lado, a declaração da inconstitucionalidade do artigo 28 da lei poderia até agravar o problema, retirando do mundo jurídico os únicos parâmetros normativos para diferenciar usuário de traficante. E ainda ao descriminalizar o porte sem disciplinar a origem e comercialização das drogas", explicou Cristiano Zanin, que acrescentou que o mero uso atualmente já não é punido com prisão no Brasil, mas sim com advertência, pagamento de cestas básicas ou medidas educativas.

A divergência alçou o ministro para os trending topics (assunto do momento) do Twitter. A maioria das menções é negativa. Veja abaixo:

"Lula sabe o que faz", "Zanin é um homem de coragem", "Zanin enfrentou a Lava-jato", "Zanin peitou a lawfare". Eu lembro de toda essa conversa fiada e despolitizada. O novo ministro segue invicto: votou todas alinhado com a direita! https://t.co/ShCu8cv7rt — Jones Manoel - YouTube: Jones Manoel (@jonesmanoel_PE) August 24, 2023

Não da nem pra dizer que os votos do Zanin são surpresa. Literalmente é isso q se espera de alguém q n tem nenhum histórico de luta social — Laura Sabino (@mylaura_m) August 24, 2023

Quando Lula indicou q colocaria Zanin no STF, os progressistas só pediam uma coisa: "onde estão os posicionamentos deste homem? Qual sua visão de mundo?"



Agora está claro.



Lula colocou um conservador no STF q vai ficar lá por 27 anos!



Inacreditável, Lula. Inacreditável. pic.twitter.com/ocwpvHDELM — Felipe Neto ???? (@felipeneto) August 24, 2023

Sobre o Zanin no STF: pic.twitter.com/joqTWeI4d7 — JornalismoWando (@JornalismoWando) August 24, 2023

Lamentável o voto de Zanin. Descriminalizar a posse de drogas é essencial para combater o encarceramento em massa e a suposta "guerra às drogas", que afeta sobretudo pobres e negros. A próxima indicação de Lula ao STF deve representar as lutas democráticas e progressistas! — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) August 24, 2023

Ministro Cristiano Zanin vota CONTRA a descriminalização da maconha para uso e consumo pessoal no Brasil. Placar segue de 4 a 1 no STF



“A mera descriminalização do porte de drogas para consumo pode agravar a situação que enfrentamos”



É impressão minha ou ele está batendo de… pic.twitter.com/VmNoPHvIEy — Maria P (@damadanoite14) August 24, 2023

Em poucas semanas no STF, Zanin: 1) votou pra derrubar impedimento de juíz que julga parte cujo escritório tem parente; 2) foi único contra injúria lgbtfobica; 3) foi hoje contra descriminalização do uso da maconha. 4) não reconheceu insignificância num furto de 100 reais.… — Thiago Amparo (@thiamparo) August 24, 2023

Pra ser ministro do STF precisa ter coragem e a postura de Zanin foi a pior. Num voto curto, equivocado e covarde contra a descriminalização do usuário, ignorou seu papel constitucional e decisões de tribunais de outros países que deliberaram sobre isso. Gostei do voto da Rosa + — Luciana Boiteux (@luboiteux) August 24, 2023

Zanin, além de extremamente conservador, invoca argumentos comprovadamente inverídicos dobre a (des)criminalização das drogas e o tratamento do vício.

Na verdade, é o contrário do que ele afirma. https://t.co/Z10yzuamoY — Sofia Manzano (@SofiaManzanoPCB) August 24, 2023

Em um mês de STF, o ministro Cristiano Zanin votou contra a descriminalização da posse de maconha para uso pessoal, contra a equiparação da injúria homofóbica a injúria racial, a favor da punição de homens que furtaram itens de R$ 100 e pediu vistas pra "revisão da vida toda". pic.twitter.com/EpnuwqnSaF — William De Lucca (@delucca) August 24, 2023

Placar de 5 a 1

Até o voto de Zanin, quatro ministros haviam se manifestado no plenário em defesa da descriminalização: Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e o relator Gilmar Mendes.

Mendes fez um ajuste em relação a seu voto inicial, limitando sua proposta de tese à maconha, e passou a acompanhar Moraes, Barroso e Fachin. O decano do STF havia votado inicialmente por estender esse entendimento a todas as drogas, mas decidiu restringir sua tese em busca de um consenso no Supremo.

Logo depois do voto de Zanin, o ministro André Mendonça pediu vista, isto é, mais tempo para analisar o mérito do texto, o que tirou o processo de pauta, sem data para a corte retornar a análise. No entanto, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, que vai se aposentar em outubro, antecipou seu voto e deixou o placar em 5 a 1 a favor da descriminalização.

O julgamento

O Supremo julga a constitucionalidade do Artigo 28 da Lei das Drogas (Lei 11.343/2006). Para diferenciar usuários e traficantes, a norma prevê penas alternativas de prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e comparecimento obrigatório a curso educativo para quem adquirir, transportar ou portar drogas para consumo pessoal.

A lei deixou de prever a pena de prisão, mas manteve a criminalização. Portanto, usuários de drogas ainda são alvos de inquérito policial e processos judiciais que buscam o cumprimento das penas alternativas.

O processo em julgamento, aberto em 2011, trata de um homem que foi flagrado com três gramas de maconha e condenado a dois meses de serviços comunitários. A Defensoria Pública de São Paulo recorreu em nome dele, e o caso chegou ao Supremo.



A ação é de repercussão geral, ou seja, a decisão do STF valerá para todos os casos semelhantes. Além de decidir se a criminalização é constitucional ou não, a Corte deverá fixar regras mais claras para a aplicação da lei.

O julgamento foi interrompido ainda em 2015 por um pedido de vista do ex-ministro Teori Zavascki, morto em 2017. O ministro Alexandre de Moraes, sucessor de Teori, liberou o caso para julgamento ainda em 2018, mas ele só foi pautado em junho deste ano.