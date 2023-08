Norman Delmas, filho de ex-presidente do Olímpia, tem prisão decretada

Filho de Eduardo Delmas, ex-presidente do time de futebol Olímpia, que o Flamengo enfrenta nesta semana pela Libertadores, Norman Delmas teve que fugir do Brasil na semana passada.

O paraguaio, conhecido internacionalmente por sua participação em bingos na Colômbia, foi condenado à prisão no Brasil por falta de pagamento de pensão para seus três filhos brasileiros.

A polícia foi atrás de Delmas para prendê-lo no Hotel Nacional.

Segundo informações, Norman teve de fugir colocando uma peruca loira para não ser identificado.

Norman está também envolvido com o maior agiota do Paraguai, preso pelas autoridades do país vizinho.

Já seu pai, Eduardo Delmas, faliu de forma fraudulenta no Paraguai e na Colômbia.

A família Delmas se encontra de férias em Roma.

,

Não conseguimos contato com Tatiana Saboia advogada do condenado Norman Delmas.