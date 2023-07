Rio sanciona lei que proíbe denominação de 'elevador de serviço'

O prefeito Eduardo Paes sancionou, nesta segunda-feira (3), a lei nº 7.597, que proíbe as denominações “elevador social” e “elevador de serviço” nos prédios privados da cidade do Rio de Janeiro, com exceção daqueles que são usados para transporte de carga. A medida foi publicada no Diário Oficial do município.

O prefeito Eduardo Paes (Foto: Reprodução)

A nova legislação visa "coibir qualquer tipo de discriminação" e "proporcionar o dinamismo para o acesso a estabelecimentos privados" De acordo com o artigo 3º, o descumprimento sujeitará o infrator, quaando pessoa jurídica de direito probado, à advertência ou multa mínima de R$ 5 mil, em caso de reincidência.

Uma lei de 2003 já vedava qualquer tipo de discriminação no acesso aos elevadores existentes no município do Rio. Mas o texto da nova legislação, de autoria do vereador Waldir Brazão, destaca ter o mesmo objetivo, além de proporcionar dinamismo para o acesso a estabelecimentos privados.