Fitch salvou Meirelles em 2008; S&P pode salvar Campos Neto?

Em abril de 2008, a taxa Selic estava em 11,25%, desde setembro de 2007, mas havia grande pressão política para a substituição do então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. A inflação rodava na faixa de 5,9% em 12 meses (fechou o ano em 5,8%) e o PIB ia de vento em popa. Cresceu 5,2% em 2008, insuflado pelas exportações à China e a especulação financeira.

Adepto da cautela e da ortodoxia monetária, porém mais flexível que o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Meirelles não rezava na mesma cartilha do ministro Guido Mantega. De visão mais desenvolvimentista, Mantega, presidia o BNDES quando substituiu Antônio Palocci na Fazenda em abril de 2006. A corrente desenvolvimentista pressionava Lula a tirar Meirelles, que tinha “status” de ministro.

Com as cotações das commodities agrícolas, minerais e energéticas em disparada – em meados de 2008, com o barril do petróleo (Brent) atingiu US$ 144/b e alguns analistas previram que as cotações de petróleo alcançassem US$ 150-200/b em fins de 2008 e chegassem a US$ 400/b em 2009.

Nesse cenário e o dólar abaixo de R$ 2, a Petrobras, que descobriu o pré-sal em 2006 e provou o gigantismo das reservas em 2007, conquistou o grau de investimento junto às agências de classificação de risco, E decidiu se endividar para investir em várias frentes – de novas refinarias a fábricas de fertilizantes.

Meirelles não rezava na mesma cartilha do ministro Guido Mantega (Foto: Gustavo Ranieri / MF)

Investimento reduz risco?

O selo de grau de investimento pelo Brasil, em maio de 2008, pela Fitch Ratings, transformou o “status” de Meirelles, defensor da ortodoxia monetária e fiscal para o país reduzir seu grau de risco e atrair mais investimentos e empréstimos estrangeiros a custos mais baixos. Antes demissível, Meirelles ficou “intocável” até o fim do 2º governo, em dezembro de 2010.

Com o grau de investimento risco, estendido pela Standard&Poor’s e a Moody’s, o Brasil resistiu melhor à crise financeira mundial de 2008. Em julho de 2008, depois de o barril do Brent atingir os US$ 147 no mercado futuro, surgiram os primeiros boatos do iminente estouro da crise financeira mundial do sub-prime, de agosto-setembro do mesmo ano, quando a quebra do Lemann Brothers fez o mundo mergulhar em longa recessão.

Mas a Petrobras pagou caro pela queda abrupta do barril, que fechou 2008 a US$ 41,58 e atualmente, passados 15 anos e mesmo com a pressão altista gerada pelas retaliações à Rússia (o 2º exportador mundial) à invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, o barril é negociado na faixa de US$ 73. Enquanto o dólar atingiu R$ 6. Hoje fechou a R$ 4,80, com queda de 1%, acentuada depois que o Fed (o Banco Central dos Estados Unidos) deu uma parada na escalada dos juros e deixou o Brasil como o país que paga uma das maiores remunerações aos rentistas em todo o mundo.

S&P vai derrubar dólar

Com a decisão da agência de classificação de risco Standard and Poor’s (S&P), - que reafirmou nesta 4ª feira (14) o rating soberano do Brasil de longo prazo em moeda estrangeira em “BB-“ (ainda em grau especulativo), mas alterou a perspectiva para a nota soberana - de estável para positiva, destacando as expectativas de maior pragmatismo na política nacional - as apostas são no sentido de mais enxurrada de dólares no Brasil.

O que valorizará o real ante o dólar. A turma do agronegócio, tão fã de Campos Neto, deve lhe cobrar pela baixa remuneração da safra nas exportações.

A sinuca de bico do BC

Em outra situação, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, poderia comemorar, como fez Meirelles em 2008, a avaliação da S&P, de que “sinais de maior certeza sobre políticas fiscal e monetária estáveis podem beneficiar as perspectivas de crescimento econômico do país, hoje baixas”.

Mas acontece que o parecer favorável da S&P funciona como uma barretada na autoridade monetária, que teria sido pessimista em excesso quanto à capacidade do governo Lula de arrumar as finanças. Por isso, manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, mesmo com a inflação em declínio.

Segundo a agência, apesar de o país ainda apresentar grandes déficits fiscais, o crescimento contínuo do PIB e a organização da política fiscal “podem resultar em aumento menor da dívida do governo do que o inicialmente esperado”. O Itaú já tinha dito o mesmo na reavaliação do cenário de junho.

O Banco Central acabou metido numa sinuca de bico, por avaliar o país pior do que uma agência de risco como a S&P. Se tivesse percebido, há mais tempo, que era hora de emitir sinais de que a melhora dos fundamentos da economia (sobretudo desaceleração da inflação e recomposição fiscal) permitiriam baixar os juros em breve, não passaria o constrangimento de admitir – já na próxima reunião do Conselho de Política Monetária, dias 20 e 21 de junho - que estão criadas as condições para baixar a Selic em 2 de agosto.

49 dias de festas

Pela praxe do Copom, o colegiado anuncia uma reunião antes que o “gato vai subir ou descer do telhado”. Agora, foi ultrapassado pelos fatos e só poderá se corrigir em 49 dias a taxa recorde de 13,75% ao ano (a taxa do dólar fixou em 5,25%).

Até lá os especuladores, em especial os brasileiros que mantêm fortunas em paraísos fiscais sob o tratamento de “off-shores”, vão deitar e rolar. Serão muitas “festas” juninas e julinas até o Copom baixar o diferencial dos juros.

Por sinal, tanto o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, como o próprio Campos Neto, declararam ter esse tipo de arranjo de investimento para fugir do fisco e especular contra a moeda brasileira antes de entrarem no governo Bolsonaro.