Ibmec RJ recebe empresas para debater sobre indústria e energia

Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a situação atual e as perspectivas da indústria, com ênfase no setor de energia, especialmente no estado do Rio de Janeiro, o Ibmec irá promover o ciclo de palestras “Análise de Mercado: Indústria & Energia”, na sua unidade da Barra da Tijuca.

Serão sete encontros, entre os meses de agosto e novembro, com palestras no formato presencial e entrada gratuita, além de emissão de certificação. Para participar, é necessário preencher este formulário: https://bit.ly/AnálisedeMercadoIndústriaEnergia.

O primeiro encontro será no dia 16 de agosto, às 17h, abordando os temas “Indústria de óleo e gás e Eólicas offshore”. Entre os apoiadores, marcam presença instituições como Schlumberger do Brasil, BNDES, Oracle, ABEN, Equinor, IBM e Petrobras.

Para o coordenador dos cursos de Engenharia, Clayton Silva, a expectativa é de que o evento se torne uma oportunidade para networking, debate e levantamento de ideias que permitam formular uma visão sobre a situação atual e perspectivas para o setor.

“O projeto propicia concluir a respeito do setor, especialmente, no estado do Rio de Janeiro, seu tamanho e tendências, principais atores, consumidores, ambiente regulatório e perspectivas tecnológicas”.

Programação

Dia:16/8 - Palestra: “Indústria de óleo e gás” e “Eólicas offshore”;

Dias: 23 e 24/8 - Palestra: “Inteligência Artificial e Indústria, Automação industrial”;

Dia: 5/9 - Palestra: “Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, Energias Renováveis, Sustentabilidade”;

Dia: 12/9 - Palestra: “Indústria de óleo e gás e Automação Industrial”;

Dia: 9/10 - Palestra: “Mercado livre de energia”;

Dia: 16/10 - Palestra: “Indústria automotiva, Veículos híbridos”;

Dia: 8/11 - Palestra “Análise Setorial da Indústria do Rio de Janeiro”.

Serviço:

Evento: ciclo de palestras “Análise de Mercado: Indústria & Energia”;

Quando: de 16 de agosto a 8 de novembro;

Horário: das 17h às 19h;

Formato: presencial, aberto ao público e gratuito;

Inscrições

Onde: Ibmec Barra - Av. Armando Lombardi, 940 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.