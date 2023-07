Governo Caiado contesta pedido de remédio contra câncer e é derrotado na justiça

Rafa Santos - A saúde é um direito comum a todos os cidadãos e dever do Estado, que tem a obrigação de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e a promoção do acesso universal e igualitário a esse serviço.

Com base no artigo 196 da Constituição Federal, a juíza Mariuccia Benicio Soares Miguel, da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, condenou o governo de Goiás a fornecer o medicamento Abiraterona a um paciente que não tem condições de pagar por ele.

Ao analisar o caso, a magistrada concluiu que, pela documentação anexada aos autos, em especial os diagnósticos médicos, ficou evidente a necessidade do uso do medicamento.

"No caso ora em tela, há imperiosa necessidade de submissão da parte postulante ao tratamento, cujo objetivo precípuo é lhe possibilitar o direito de uma vida digna e com melhor qualidade, sobretudo porque apresenta quadro de adenocarcinoma de reto, sendo que a referida doença é demasiadamente grave", registrou a juíza.

A julgadora afirmou que não cabe discussão sobre a eficácia do tratamento, de modo que é preciso acatar o diagnóstico médico.

"Posto isso, ante aos fundamentos de fato e de direito supramencionados, julgo procedente o pedido exordial, e torno definitiva a tutela inicialmente concedida, a fim de determinar que o estado de Goiás forneça à parte autora o medicamento indicado pelo médico que acompanha a parte autora, qual seja a Abiraterona, na forma e prazos requeridos pelo médico assistente."

O paciente foi representado pela advogada Altievi Almeida.