Mais de cinco menores são resgatados por dia, em média, em trabalho infantil no País

Ao menos cinco crianças e adolescentes são resgatados por dia, em média, fazendo trabalho infantil no Brasil. Os dados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Empregos nesta segunda-feira (12), mostram que 702 menores atuavam de forma ilegal entre janeiro e abril de 2023. O levantamento foi revelado no Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil.

A Auditoria Fiscal do Trabalho do MTE constatou ainda que 14% das vítimas - 100 pessoas - tinham até 13 anos de idade. Outros 27% (189) tinham entre 14 e 15 anos, enquanto 59% (413) eram adolescentes de 16 a 17 anos. A análise também aponta uma preponderância do gênero masculino, que representa 80% (562) das ocorrências.

Num recorte estadual, o Espírito Santo lidera as estatísticas, com 38 casos. Os piores índices são:

Roraima: 23 adolescentes de 13 a 17 anos;

Alagoas: 19 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos

Ceará: 14 jovens de 15 a 17 anos.

Em relação às atividades econômicas, o comércio contempla a maior parte dos menores. Também aparecem com frequência a reparação de veículos automotores e motocicletas, serviços de alojamento e alimentação.

Os fiscais constaram as seguintes características de trabalho infantil no país:

Trabalhando para a própria família;

Vendendo produtos em sinais de trânsito;

Trabalhando na construção civil, que é considerada situação de alto risco;

Vendendo bebidas alcoólicas, atividade proibida;

Trabalhando em serralherias, que trazem riscos com as máquinas.

Pandemia agrava situação

O diretor da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Vinícius Carvalho Pinheiro, ressaltou que a pandemia da Covid-19 agravou. Ele pontua o fechamento das escolas como um fator que pode ter contribuído com os índices.

“A pandemia anulou todos os esforços que tinham sido feitos. Por um lado, houve uma crise econômica sem precedentes; por outro, houve fechamento das escolas, em localidades em que era muito difícil implementar políticas de ensino a distância. A combinação dos dois fatores foi a tempestade perfeita para o incremento do trabalho infantil", observou.

Legislação

No Brasil, a idade mínima para o trabalho é 16 anos. Entretanto, o trabalho a partir desta idade tem restrições: não pode ser insalubre, perigoso, noturno, penoso ou prejudicial à moralidade. Além disso, são proibidas atividades que causem prejuízos ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola.

Pela legislação nacional, somente a partir dos 14 anos, o adolescente pode trabalhar como aprendiz, desde que observada a legislação que regulamenta a aprendizagem profissional.

O Decreto 6.481/2008 lista as Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP). São 89 modalidades consideradas prejudiciais à saúde e à segurança desse público e mais quatro trabalhos considerados prejudiciais à moralidade.

Entre essas atividades, estão coleta de materiais recicláveis; trabalho na construção civil e pesada; venda de bebidas alcoólicas; trabalho em borracharias, oficinas mecânicas e lava-jatos; trabalho doméstico; trabalho na rua, como comerciante ambulante e guardador de carros; trabalho ao ar livre, sem proteção contra exposição ao sol e à chuva; trabalho com facas e outros instrumentos perfurocortantes.

Já os trabalhos listados como prejudiciais à moralidade estão vinculados a todas as formas de escravidão; tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial e recrutamento de adolescente para atividades ilícitas, particularmente, para a produção ou tráfico de drogas.