Prefeito bolsonarista de Bagé é acusado de estocar mais de 8 mil cestas básicas enviadas pelo governo Lula

Vereadores do PT em Bagé, no Rio Grande do Sul, fizeram uma denúncia contra a Prefeitura, chefiada pelo bolsonarista Divaldo Pereira Lara (PTB), por supostamente estocar em um depósito mais de 8.491 cestas básicas que, segundo os petistas Lelinho Lopes (PT), Marlon Monteiro, Caren Castencio e Flavius Dajúlia, teriam sido enviadas pelo governo Lula no início do ano para auxiliar a população durante o período de estiagem.

"A PREFEITURA ESTÁ ESTOCANDO MAIS DE 8 MIL CESTAS BÁSICAS HÁ MESES! É muito grave o que vimos hoje! Lembra das 10.800 cestas básicas enviadas pelo Governo Federal, na época da estiagem? Dessas, 8.491 estão ESTOCADAS HÁ MESES em um galpão na nossa cidade", escreveu Lelinho Lopes, por meio das redes sociais, junto a um vídeo que mostra as cestas básicas guardadas em um atacado próximo ao centro da cidade.

Rapaz que absurdo! Vereadores do PT de Bagé encontraram 8.491 mil cestas básicas enviadas no início pelo Governo Lula quando o Rio Grande do Sul sofria pela estiagem.



Os alimentos estão ESTOCADOS HÁ MESES em um galpão da cidade.pic.twitter.com/zaY8ogIrXz — Lázaro Rosa ???????? (@lazarorosa25) November 1, 2023

A descoberta ocorreu no dia 31 de outubro, quando os parlamentares foram conferir uma denúncia anônima. Lopes, que liderou a comitiva petista, afirma que o chefe do Executivo municipal armazenou as cestas para, posteriormente, distribuí-las em 2024, mais precisamente em período eleitoral, quando tentaria a reeleição.

"Enquanto muitos bageenses estão sem alimento em suas mesas, a prefeitura está estocando quase 9 mil cestas básicas. É um absurdo o que a gente se deparou em um atacado que estoca cestas básicas da prefeitura de Bagé", disse Lelinho em um vídeo gravado em frente à sede do Ministério Público Federal (MPF) da cidade. O órgão foi acionado pelos petistas para que tome providências com relação à suposta retenção das cestas básicas.

Lelinho ainda disse que tem como provar que os alimentos realmente são de propriedade do município, uma vez que, segundo ele, há o nome das pessoas que retiraram, sendo alguns da Defesa Civil e outros da Secretaria de Assistência Social.

"Muitas pessoas estão procurando os CRAS [Centro de Referência e Assistência Social], procurando a Defesa Civil e a Smasi [Secretaria Municipal de Assistência Social] e não estão tendo acesso às cestas básicas", completou.

Além das cestas básicas encontradas no atacado próximo ao centro da cidade, o parlamentar afirma que foram encontradas 550 cestas em posse da Smasi e mais de 200 cestas na sede da Guarda Municipal, também oriundas do governo federal.

Outro lado

Em nota enviada ao site Bagé 24h, a prefeitura do município negou a versão dos vereadores e disse que as cestas básicas estão sendo distribuídas.

Confira abaixo a íntegra do comunicado:

''FALSA DENÚNCIA DE VEREADORES DO PT

Em Agosto deste ano, a Defesa Civil recebeu recursos para aquisição de 10.800 cestas básicas, devido ao decreto de emergência, ainda referente à estiagem.

Estas cestas são destinadas à ZONA RURAL e a Defesa Civil, desde então, vem entregando os alimentos, com a entrega já realizada de mais de 4000 unidades, obedecendo o cronograma previsto.

Tão logo ocorrida a chuva de granizo, que danificou mais de 14 mil residências, a mesma equipe que realiza a entrega das telhas vem trabalhando em dobro, concentrada em consertar a casa dos bageenses, mas também atenta aos prazos para a continuidade de entrega das cestas básicas.

Logo após a chuva que destruiu as casas dos bageenses, dividimos as equipes da Defesa Civil, de voluntários e do Governo Municipal em dois períodos, um para entrega de telhas e outro para a entrega de cestas básicas, que ocorre ao final do expediente, à tardinha. E assim continuará, nos próximos dias, normalmente, como já vinha sendo realizado.

O vídeo e denúncia realizada pelos vereadores de oposição, não passa de mais um falsa notícia, como tantas outras, intencionando apenas prender atenção nas redes sociais com denúncias falsas, ao invés de colaborarem na ajuda de nossas equipes que já carregaram e entregaram mais de 100 mil telhas para os bageenses em 34 dias de trabalho.''