Governo confirma morte de brasileira em Israel

O governo do Brasil confirmou nesta sexta-feira (13) a morte da brasileira Karla Stelzer Mendes, que estava desaparecida desde o ataque cometido no último sábado (7), em Israel, pelo grupo radical Hamas contra um festival de música eletrônica nos arredores da Faixa de Gaza.

"O governo lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, terceira vítima fatal dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel", diz uma nota do Ministério das Relações Exteriores.

"Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o governo reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil", acrescenta o Itamaraty.

Além de Karla, as outras duas vítimas brasileiras são Ranani Nidejelski Glazer e Bruna Valeanu, ambos também mortos pelo Hamas no festival de música eletrônica. (com Ansa)