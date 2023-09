Crime bárbaro em Juiz de Fora (MG)

Do Acessa.Com - Uma mulher, que não teve a idade revelada, morreu após ser atropelada por um veículo Gol, na madrugada deste sábado (9), no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, no Bairro Aeroporto, em Juiz de Fora (MG). O atropelamento ocorreu durante o Torneio Leiteiro das Campeãs, evento organizado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), e vitimou nove pessoas, sendo que duas delas estão em estado grave. O suspeito, de 24 anos, também está em estado grave.

Segundo o boletim da Polícia Militar (PM), a mulher que veio a óbito segurava no colo uma criança, de três anos, que está internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia e corre risco de morte. O motorista que causou os atropelamentos está internado no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), preso sob escolta. Ele está intubado e seu estado de saúde é grave. Outra vítima que não teve a idade revelada também está intubada em estado grave no HPS.

De acordo com a polícia, uma rixa entre o motorista e outros indivíduos iniciou o conflito. O suspeito entrou no carro, invadiu o evento ultrapassando as barricadas e atropelou várias pessoas, só parando depois de bater em um outro veículo que estava estacionado. A Polícia Militar informou que o motorista envolvido nos atropelamentos tem passagens por atrito verbal, em 24 de agosto de 2021, registrada no Bairro Aeroporto, e por agressão, ocorrida em 27 de novembro de 2021, na Avenida dos Andradas. A perícia da Polícia Civil fez os levantamentos de praxe.

Além das duas vítimas graves, o Corpo de Bombeiros informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) conduziu outras cinco pessoas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e HPS. A PM também registrou que duas vítimas deram entrada na UPA São Pedro, por meios próprios, onde foram medicadas e liberadas.

A ocorrência está em andamento.

Nota da PJF

A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nota na manhã deste sábado (09) sobre o ocorrido informando que o Executivo e a comissão organizadora do Torneio Leiteiro das Campeãs lamentam a tragédia.

"Manifestamos nossa solidariedade com as vítimas e lamentamos que um evento tão importante para a cidade e região, tão bem organizado, tenha sido maculado por essa tristíssima ocorrência. Em sinal de luto e em respeito às vítimas, informamos a suspensão do evento".