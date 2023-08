Lula no Rio: parceria entre Governo Federal e prefeitura garante R$ 2,6 bilhões para mobilidade na cidade

o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta quinta-feira (10/8), de uma série de anúncios de investimentos em mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. A partir da parceria entre o Governo Federal e a prefeitura da capital fluminense, serão investidos R$ 1,8 bilhão para fomentar a recuperação do Sistema BRT na cidade e outros R$ 820 milhões para a construção do Anel Viário no bairro de Campo Grande.

Para o BRT, os recursos serão voltados para a compra de cerca de 700 ônibus, para a requalificação do corredor Transoeste e a construção de terminais e garagens públicas. Os investimentos foram possíveis a partir de operações de crédito com o Banco do Brasil, no valor de R$ 1,2 bilhão, e com a Caixa Econômica Federal, de R$ 645 milhões. A previsão é que o Sistema BRT opere plenamente com seus quatro corredores com 100% dos ônibus em 2024.

INFRAESTRUTURA - Além da compra da nova frota, os investimentos vão permitir que toda a infraestrutura do sistema seja requalificada. Na Transoeste, haverá obras de substituição do pavimento e recuperação da base do corredor. Além disso, quatro estações serão transformadas: Mato Alto, Pingo D´Água, Curral Falso e Santa Cruz. Uma será ampliada: Magarça.

Outra obra que recebe investimentos do Governo Federal é a do Terminal Intermodal Gentileza, que vai integrar o BRT Transbrasil, 22 linhas de ônibus municipais e as linhas 1 e 2 do VLT, que será estendido por cerca de 700 metros até a área do antigo Gasômetro.

CAMPO GRANDE – No bairro mais populoso do país, Campo Grande, com mais de 400 mil habitantes, a parceria vai garantir a implantação de um novo sistema viário. O Anel Viário compreende a construção de um mergulhão sob a Avenida Cesário de Melo, um túnel de 600 metros sob o morro Luiz Bom, além da implementação das rótulas na rua Artur Rios e Estrada da Caroba. As novas rotas vão permitir o escoamento de tráfego na região central, reduzir o tempo de deslocamento e facilitar a circulação. O projeto inclui dois quilômetros de ciclovia.

O presidente Lula e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, participam nesta quinta da primeira implosão para construção do túnel sob o morro Luiz Bom.

Outra intervenção prevista para integrar o Anel Viário é a implantação da nova Floresta da Posse. Uma área verde no coração de Campo Grande, com 950 mil m² – equivalente a mais de 130 campos de futebol. O projeto ainda prevê o plantio de 240 mil árvores e recuperação dos mananciais, além de proteção da fauna e da flora nativas.

PORTO MARAVILHA – Ainda nesta quinta-feira, o presidente visitará as obras do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), o IMPA Tech, na região do Porto Maravilha. A estrutura está sendo construída pela Prefeitura do Rio em um galpão de 10 mil m² e ficará pronta ainda neste semestre. O espaço vai abrigar um hub de tecnologia para startups e grandes empresas do setor, além do IMPA Tech. O Governo Federal, por meio dos ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, fica responsável pelo custeio da faculdade, começando com 100 alunos no primeiro ano e investimentos de R$ 16,7 milhões, e ao fim de quatro anos com 400 estudantes, ao custo de R$ 55,9 milhões.

Com previsão para abrir em 2024, o IMPA Tech vai usar o desempenho dos estudantes em olimpíadas do conhecimento, como a OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), no processo seletivo. O curso terá ênfase em matemática, ciência da computação, ciência de dados e física.

O IMPA é um reconhecido centro de pesquisa matemática internacional. Oferece cursos de doutorado, mestrado e mestrado profissionalizante. Promove formação continuada para professores de matemática e organiza a OBMEP e o Festival Nacional da Matemática. (com Ascom/Presidência)