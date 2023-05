Sem informação sobre sexo, novo RG promove inclusão e representatividade

O governo federal está realizando mudanças na Carteira Nacional de Identidade (CIN) para torná-la mais inclusiva e representativa.

O novo documento eliminará a distinção entre nome social e registro civil, adotando o nome declarado pela pessoa no momento da emissão. Além disso, o campo referente ao sexo será removido.

Essas alterações foram solicitadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o objetivo de promover a cidadania e o respeito às pessoas LGBTQIA+.

O decreto que regulamentará as mudanças está previsto para ser publicado no final de junho, e os novos documentos já serão emitidos no novo modelo a partir desse momento.

CIN

A nova Carteira de Identidade Nacional terá o CPF como número único e válido em todo o território nacional, reduzindo a possibilidade de fraudes. Além disso, incluirá um QR Code que permitirá verificar a autenticidade do documento e saber se foi extraviado ou furtado, por meio de qualquer smartphone.

Também contará com um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes, o que a torna um documento de viagem.

A emissão da nova carteira será realizada nas Secretarias de Segurança Pública dos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.