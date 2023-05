Dois caças Gripen F-39 da FAB chegam a Santa Catarina em operação sigilosa

Dois novos caças suecos Gripen F-39 da Força Aérea Brasileira chegaram, sexta-feira (5), a Portonave, na cidade de Navegantes (SC), em uma operação uma cercada de sigilo, segundo o portal Metrópoles.

Durante a madrugada, os aviões foram rebocados até o Aeroporto de Navegantes, serão preparados para o primeiro voo no Brasil e para a entrega oficial à FAB. A operação foi escoltada por militares, por questões de segurança, e ocorreu sem incidentes.

De acordo com o portal, esta é a 4ª vez que o terminal portuário recepciona a chegada das aeronaves militares ao Brasil. Elas integram a encomenda de 36 caças feita pela FAB à sueca Saab.

Com estas, são sete as aeronaves desembarcadas no terminal privado de contêineres do país, sendo o primeiro em 2020 e quatro em 2022. (com agência Sputnik Brasil)