Marca Fendi restaura 6 salões históricos em Roma, na Itália

A grife Fendi restaurou seis salões nobres da Academia da França em Roma na Villa Medici, na Itália, com o apoio do Mobilier National, uma histórica instituição francesa de conservação.

Entre os locais renovados, está também o "Grande Salão", com 150 metros quadrados dedicados para eventos e conferências.

O projeto foi assinado por Kim Jones, diretor artístico de alta costura e de moda feminina da marca, e por Silvia Venturini Fendi, diretora artística de acessórios e da linha masculina da maison, com o apoio do departamento de arquitetura da Fendi.

Fundada em 1666 pelo rei francês Luís 14 (1638-1715), a Academia na Villa Medici é o resultado da política de apoio a grandes instituições de artes iniciadas pelo monarca. Ela acolhia tantos jovens artistas como bolsistas apoiados por ricos nobres franceses. Desde então, muitos nomes reconhecidos passaram pelo local até os dias atuais.

A nova interpretação dos "Salons" combina uma série de habilidades relativas ao design, ao mobiliário e à restauração de conservação.

Os tons originais das pinturas nas paredes foram o ponto de partida para escolha das paletas de cada ambiente, que se reflete particularmente nos três tapetes feitos à mão com um degradê de cores e que foram projetados especialmente para a Villa Medici. Para sua confecção, foi usada lã francesa reciclada.

O design ainda foi inspirado no desejo de implementar um diálogo entre o patrimônio existente e o design contemporâneo com a assinatura dos diretores artísticos da Fendi, da Fendi Casa, e com a contribuição de alguns designers convidados para colaborações especiais, como a italiana Chiara Andreatti e os franceses Noé Duchaufour-Lawrance, Ronan e Erwan Bouroullec e Toan Nguyen. (com agência Ansa)