Úmbria, Itália, entra em ranking de melhores destinos para 2023

A região da Úmbria, o coração verde da Itália, é o único destino do país europeu a entrar na lista "Best in Travel 2023" da Lonely Planet - editora especializada em guias turísticos -, que reúne as melhores experiências de viagem para o próximo ano.

De trufas premiadas a azeites refinados e chocolates exclusivos, a região central da Itália tem algo para todos e é o "destino italiano imperdível" para qualquer turista em 2023.

"É um motivo de orgulho testemunhar a apresentação da nova edição do Best in Travel 2023 publicada pela Lonely Planet, uma referência para viajantes globais", comentou a conselheira de Turismo da Região da Úmbria, Paola Agabiti.

"Este é mais um reconhecimento do valor do nosso território e da qualidade das suas produções enológicas, que conferem a toda a região um selo de prestígio e a tornam uma referência para turistas e apreciadores de todo o mundo", acrescentou a italiana.

A Úmbria se destaca na categoria de "Sabores", como "um território capaz de atrair ainda mais pela sua variada oferta enogastrônomica no próximo ano, quando se realizará uma série de eventos para comemorar os 500 anos da morte de Pietro Perugino, o mais importante pintor do século XV e os 50 anos do Umbria Jazz", diz a publicação.

O texto ressalta que o triunfo é inteiramente atribuível à tradição dos agricultores, produtores e artesãos da Úmbria, começando pelo bom vinho: do denso Sagrantino di Montefalco ao bebível Grechetto di Todi, o Trebbiano Spoletino e o Orvieto, que ficam perfeitos juntos, ainda mais se forem acompanhados de queijos típicos ou uma combinação de compotas de cebola de Cannara ou geleia de aipo preto.

Também há espaço na mesa para os vegetarianos provarem as valiosas trufas negras de Valnerina ou as brancas da região do Vale do Alto Tibre, e talvez até para ajudar em uma verdadeira busca pelo melhor tubérculo.

Além disso, a Úmbria é uma terra de oliveiras: das colinas de Orvietani, Trasimeno, Martani, Amerini e do olival de Assis até Spoleto, de onde vem o azeite DOP (Denominação de Origem Protegida) mais premiado. (com agência Ansa)