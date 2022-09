Guia aponta melhores pizzarias da Itália

Quatro pizzarias dividem o título de melhor da Itália no "Gambero Rosso", espécie de Guia Michelin do país.

As casas Renato Bosco (San Martino Buon Albergo) e I Tigli (San Bonifacio), na província setentrional de Verona, e I Masanielli (Caserta) e Pepe in Grani (Caiazzo), na província meridional de Caserta, foram laureadas com "três fatias" pelo guia e ocupam o degrau mais alto do pódio.

A 15ª edição do Gambero Rosso custa 8,9 euros on-line e foi apresentada na manhã de quinta-feira (22) e coloca La Filiale, em Erbusco, na província de Brescia, na segunda posição.

Nápoles, capital informal da pizza, ficou em terceiro lugar, com a pizzaria Diego Vitagliano, que também tem uma unidade em Pozzuoli.

Já o título de melhor pizza por pedaço foi dado à Pizzarium, de Roma, à frente da Saporè Pizza Bakery (San Martino Buon Albergo).

A Campânia, onde fica Nápoles, é a região com mais pizzarias no Gambero Rosso, com 23, seguida pela Toscana (16), pelo Lazio (13) e pela Lombardia (oito).