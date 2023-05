A alta temporada das cirurgias plásticas

Com a chegada do outono-inverno e as temperaturas mais baixas, a procura por procedimentos estéticos aumenta. A “alta estação” da cirurgia plástica está chegando e um dos motivos é acreditar que o frio influencia nos resultados e na recuperação da paciente operada. O mês de julho é conhecido como “o mês da cirurgia plástica”. Mas será que isso é mito ou é verdade?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o número de cirurgias pode ter um aumento de até 60% em São Paulo, por exemplo (fonte: SBCP). Entretanto, a própria SBCP relaciona esse aumento a outros fatores, como período de férias e recesso escolar, para estarem recuperadas para o verão e pelo frio causar menos desconforto no pós operatório.

Nos períodos mais frios do ano, a baixa temperatura diminui a vasodilatação (dilatação dos vasos sanguíneos) e, consequentemente, o acúmulo de edema (inchaço e retenção de líquidos), comuns em pós-operatórios de cirurgias de grande porte, como lipoaspirações. Com isso, o desconforto ocasionado por esse mecanismo fisiológico é menor em meses frios.

Além disso, o uso de malhas elásticas (cintas modeladoras e meias de compressão), utilizadas frequentemente em pós-operatórios, torna-se mais confortável.

Mas afinal, a cirurgia plástica tem melhores resultados no outono e no inverno?



A resposta é não. Os resultados, nesses meses, não são mais satisfatórios, mas a recuperação pode ser mais confortável e menos incômoda, pela menor formação de inchaço.

Existe então algum período do ano melhor para realizar uma cirurgia plástica?



Acredito que não exista contra indicações para operar em qualquer época do ano. A escolha pelo melhor período está mais relacionada com a conveniência do paciente. Ele deve estar preparado e comprometido com todas as recomendações do pré e do pós operatório, dispondo do tempo de repouso estabelecido para cada procedimento, que serão fatores para o sucesso de uma cirurgia.

Um dos procedimentos mais realizado nesse período é o chamado “Mommy Makeover”, ou seja, a cirurgia estética indicada para mulheres após a gestação. Associa-se alguns procedimentos, entre eles, a mama, o abdome, a cintura e o quadril. Procuramos restabelecer o equilíbrio corporal após as mudanças fisiológicas de uma gravidez. Muitas vezes essas mudanças são difíceis de serem corrigidas com dieta e

exercícios físicos. Mas esse será um assunto para nossa próxima publicação. Até lá.

