Vírus da Covid sofre mutação a velocidade vertiginosa, diz diretor da Agência Europeia de Medicamentos

O diretor de estratégia de vacinas da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), Marco Cavaleri, afirmou nessa segunda-feira (19) que o Sars-CoV-2, vírus causador da Covid-19, sofre mutação a uma "velocidade vertiginosa".

"O vírus Sars-CoV-2 está mutando a uma velocidade vertiginosa e continua a fazê-lo, agora veremos qual será o passo, mas devemos esperar que ainda haja várias mutações nos próximos meses", disse o italiano no encontro "Eficácia e segurança de novas vacinas bivalentes".

Segundo Cavaleri, "estamos emergindo da pandemia, mas o vírus ainda é imprevisível". "Todos queremos ser otimistas e construímos uma imunidade cada vez maior na população, mas em vista do outono precisamos de mais prudência".

O representante da EMA declarou ainda que "espera que em breve este vírus atinja o equilíbrio certo para poder conviver com os homens, assim como o vírus da gripe, pois assim poderemos prever melhor como mudar a composição das vacinas para melhores campanhas de vacinação".

"Em comparação com as vacinas adaptadas contra a Ômicron, o que queremos ver com estas novas vacinas adaptadas é que a proteção dure mais, e que a nova vacinação possa ser feita após 8 meses. Essa é a expectativa", frisou.

Cavaleri reiterou, portanto, que "aqueles que foram naturalmente expostos ao vírus durante o período Ômicron podem esperar de 3 a 4 meses antes do novo reforço".

Além disso, ressaltou que a EMA acabou "de aprovar o primeiro reforço para crianças de 5 a 11 anos em uma dose mais baixa para a vacina original da Pfizer". "Agora estamos esperando que a Pfizer nos dê mais informações e provavelmente em outubro ou novembro veremos a aprovação da vacina adaptada anti-Ômicron". (com agência Ansa)