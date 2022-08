Pfizer busca autorização dos EUA para reforço de 'nova' vacina contra a variante Omicron

A Pfizer e a parceira alemã BioNTech disseram nessa segunda-feira (22) que buscam autorização dos EUA para um reforço da vacina 'reformulada' contra a variante Ômicron da covid-19, e teriam doses disponíveis para envio imediatamente após a liberação regulatória.

O pedido à Food and Drug Administration era para uma chamada vacina bivalente contendo as variantes dominantes BA.4/BA.5 do vírus junto com a cepa original de coronavírus. Destina-se a maiores de 12 anos.

A Pfizer disse que está pronta para entregar doses para setembro sob um acordo de US$ 3,2 bilhões em vigor com o governo dos EUA para 105 milhões de doses, incluindo as injeções sob medida da Omicron.

"Tendo aumentado rapidamente a produção, estamos posicionados para iniciar imediatamente a distribuição dos boosters bivalentes Omicron BA.4/BA.5, se autorizado", disse o presidente-executivo da Pfizer, Albert Bourla, em comunicado.

Países como o Reino Unido, os Estados Unidos e os membros da UE estão se preparando para campanhas de vacinação no outono para proteger contra futuros surtos. A Grã-Bretanha se tornou o primeiro país a liberar uma vacina bivalente, feita pela Moderna (MRNA.O), na semana passada.

A Pfizer também planeja concluir sua submissão à Agência Europeia de Medicamentos nos próximos dias, disse Bourla no Twitter.

Em junho, a FDA pediu aos fabricantes de vacinas covid-19 que adaptassem as fórmulas para atingir as duas subvariantes, e disse que não exigiria novos estudos testando as vacinas em humanos para autorização, semelhante à forma como as mudanças anuais nas vacinas contra a gripe são tratadas.

Um estudo de estágio intermediário a avançado da vacina BA.1 mais antiga da Pfizer mostrou que a nova injeção gerou uma resposta imune superior contra a subvariante em comparação com a original.

Um estudo da vacina BA.4/BA.5 em pessoas com 12 anos ou mais deve começar este mês. (com agência Reuters)