Prada fecha parceria com ONU para formação de jovens africanas

O grupo Prada e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), agência da ONU responsável pela saúde sexual e reprodutiva, fecharam uma parceria para criar o primeiro programa de formação em moda para jovens mulheres no Quênia e em Gana, informam as entidades em nota.

O projeto foi batizado de "Fashion Expressions: The Stories She Wears" ("Expressões da Moda: As histórias que ela veste", em tradução livre) e visa ajudar as jovens que pretendem seguir pela indústria da moda.

"A ideia é usar o poder social e econômico da moda como veículo para promover a emancipação feminina e a saúde sexual e reprodutiva através de um programa de formação de seis meses para as jovens mulheres", ressalta ainda o documento.

Serão 45 participantes que aprenderão tanto a teoria como a prática do setor e que quer facilitar a entrada dessas estudantes no mercado de trabalho local para criar oportunidades de longo prazo.

Além disso, visa promover uma "profunda compreensão" dos direitos sexuais e reprodutivos, busca reduzir a vulnerabilidade nas desigualdades de gênero e de práticas potencialmente danosas à saúde.

"Estamos trabalhando com a indústria criativa para buscar soluções inovadoras para apoiar jovens mulheres em dificuldades e permitir que elas tenham plena consciência dos seus direitos - e liberar seu potencial pleno", disse a chefe de Parcerias Estratégicas da UNFPA, Mariarosa Cutillo.

O diretor de Marketing e de Responsabilidade Social Corporativa do Grupo Prada, Lorenzo Bertelli, acrescenta que "esse programa de formação reflete a convicção do grupo de que a moda é um meio pelo qual é possível fazer o bem".

"Estamos honrados em colaborar com a UNFPA nesse projeto único em seu gênero, que permitirá explorar o poder social e econômico do nosso setor com a ambição de criar uma sociedade sempre mais inclusiva e igualitária", conclui Bertelli. (com agência Ansa)