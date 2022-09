Calendário Pirelli 2023 homenageia 'musas' com estrelas da moda

A próxima edição do Calendário Pirelli, assinada pela fotógrafa Emma Summerton, será dedicada às "musas" e reunirá algumas das modelos mais famosas do mundo, como Cara Delevingne e Bella Hadid.

Com o título "Love Letters to the Muse" ("Cartas de Amor para a Musa", em tradução literal), o projeto é ambientado em Londres e Nova York e homenageia as personagens imaginárias e os arquétipos que inspiraram Summerton ao longo de sua vida, desde sua mãe até cantoras, atrizes, artistas, escritoras, ativistas e pintoras.

"Desde o início da minha jornada com a fotografia, sempre fui impulsionada por quem é a mulher à minha imagem. De onde ela veio? Onde ela quer ir? Quem ela ama? Como ela ama? O que a move? Como ela se imagina no mundo? Como ela se torna a imaginação de si mesma?", explica a fotógrafa.

"Eu primeiro faço essas perguntas a mim mesma e depois as projeto na história que estou tentando contar ou na emoção que espero transmitir. A intenção é inspirar o espectador a abrir a mente e sonhar comigo", acrescenta Summerton, que fotografou a 49ª edição de "The Cal" durante três dias em Nova York, em junho, e um dia em Londres, em julho.

"Reparei no trabalho de Emma Summerton porque suas imagens representam um mundo onírico e mágico, muito rico em cor e imaginação. E como vivemos em uma época em que o 'real' e o 'irreal' se encontram com frequência cada vez maior, ela parecia a artista perfeita para interpretar esse momento", disse Marco Tronchetti Provera, vice-presidente executivo e CEO da Pirelli.

Entre as principais estrelas do próximo calendário estão Cara Delevingne, que interpreta "a artista", e Bella Hadid, que dá vida à "fada".

As outras musas são Adwoa Aboah ("a rainha"), Adut Akech ("a apanhadora de sonhos"), Ashley Graham ("a ativista"), He Cong ("a sábia"), Karlie Kloss ("a sábia tecnológica"), Precious Lee ("a contadora de histórias"), Lila Moss ("a vidente"), Sasha Pivovarova ("a pintora"), Emily Ratajkowski ("a escritora"), Guinevere van Seenus ("a fotógrafa"), Lauren Wasser ("a atleta") e Kaya Wilkins ("a música").

A apresentação de "Love Letters to the Muse" acontecerá no próximo mês de novembro. (com agência Ansa)