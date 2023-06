Amor maior! Avó de 55 anos gera o próprio neto para realizar o sonho da filha de ser mãe

Até onde vai o amor de uma mãe? Tem limites lógicos ou passa por uma sentimento mais abstrato? O poeta Milton Nascimento escreveu que não existe “nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã”.

Pois Rosana Gomes Leal, de 55 anos, mostrou que em grande parte dos casos o amor materno é imensurável. Para realizar o sonho de sua filha de ser mãe, ela foi barriga de aluguel do próprio neto, Lucca, que completou um ano no último dia 30.



Carolina Gomes de Araújo, hoje com 31 anos, descobriu aos 16 que não poderia engravidar. Ela recebeu o diagnóstico da Síndrome de Rokitansky, uma condição congênita que gera limitações uterinas, ou seja, a impediria de gerar um filho.

Havia, portanto, duas opções para ela: adotar ou inseminação artificial. O segundo procedimento, porém, prevê que o embrião seja transferido para o útero de outra mulher, que conduz a gravidez por nove meses e tem o parto, o que é conhecido popularmente como barriga de aluguel, ou cessão temporária de útero .

Carolina não confiava em ninguém para “dividir” esse sonho. Mas também não conseguia levar a ideia de adoção adiante. A vontade de ter um filho com a sua cara, e que herdasse suas características, por muito tempo falou mais alto. O impasse só foi solucionado quando Rosana, sua mãe, se ofereceu para gerar o neto.

Decisão tomada, surgiu outro problema: a idade de Rosana, então com 54 anos, poderia ser uma adversidade. Preocupações etárias afastadas após exames positivos, começou a segunda etapa do processo, encontrar uma médica e clínicas confiáveis.

Carolina conta que uma amiga, que estava tentando engravidar por inseminação (quando o embrião é formado dentro do corpo da mulher), indicou a doutora Cristiane Coelho, que tem um consultório na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. "Foi um anjo em nossas vidas", lembra.

Carolina, Lucca e Rosana um ano depois (Foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

“Sempre soube que minhas duas opções seriam adotar ou barriga de substituição. Nunca tive esperança pela segunda pela idade da minha mãe, e também não esperava que ela fosse se oferecer. Outra opção seria minha irmã, mas ela é bem mais nova do que eu. Então, basicamente, era adoção", diz.

Um sonho é realizado por etapas, e a terceira era colocar tudo em prática. Fizeram a inseminação com o sêmen do pai, Ruan, que foi seu marido por 14 anos, e com o óvulo dela. À Rosana coube a parte de “emprestar” a barriga.

“Eu era leiga no assunto e acreditava que, pela idade, minha mãe não poderia ter. Até porque queria ter um filho mais para frente. Ao conversar com minha psicóloga, ela falou que, em casos de barriga, o ideal seria a mãe, devido ao afeto e até mesmo para não gerar ciúmes. Conversando isso em casa, minha mãe surgiu com essa surpresa. No início, achei que fosse da boca para fora. Ela sempre foi muito independente, não acreditei que fosse parar sua vida para gerar o neto e meu filho”, recorda.

O impacto da Rokitansky

Carolina admite que não recebeu muito bem a notícia de que não poderia ser mãe pelos meios naturais no futuro. Com 16 anos, ela sequer sabia o ramo que ia seguir profissionalmente.

"Na época, fiquei bastante impactada. Porque uma coisa é você não querer (ser mãe), outra coisa bem diferente é saber que nunca conseguirá. Era muito nova e aos poucos, com o passar do tempo, fui aceitando minha condição."





A gravidez

Apesar das preocupações com a idade de Rosana, a gravidez transcorreu tranquilamente, sem muitos registros de enjoos ou qualquer desconforto gestacional.

A vovó só apresentou uma complicação na 36ª semana, um caso de icterícia, uma substância produzida durante o metabolismo das células vermelhas, que deixa a pele e os olhos amarelados.

Devido ao estágio avançado da gestação, os médicos optaram por realizar uma cesárea, o que contrariou o histórico de Rosana, que teve três filhos de partos normais ao longo da vida.

Lucca, então, nasceu prematuro, no dia 30 de maio de 2022, no hospital Pasteur, no Méier, mas sem maiores problemas. Ele foi direto para o quarto e, hoje, "é um meninão lindo", como destaca Carolina.

Ruan, o pai, Rosana e Carolina (Foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

"Ele se transformou num meninão lindo, grande, a razão de nossas vidas. Lá em casa, a última criança foi minha irmã, que tem 26 anos. Para todo mundo, ele é nosso amor maior. Vão desbloqueando as fases. Ele está engatinhando e virando tudo de cabeça para baixo. Já estou vendo quando começar a andar", conta a mãe coruja.

Após o nascimento de Lucca, Rosana tirou dois meses de licença maternidada. Já Carolina, a mãe, teve seis meses para se dedicar exclusivamente ao filho.

Avó é mãe duas vezes

A verdade é que a avó tem experiência de sobra com bebês. Ela é técnica em enfermagem e trabalha cuidando de recém-nascidos. Além disso, dá aula de cuidados infantis e primeiros socorros para pais e babás. Rosana explicou por que se ofereceu para gerar seu neto.

"Com o passar dos anos, percebi que a maior chance da Carolina realizar o sonho de ser mãe seria através de mim. Então me ofereci. Depois que me ofereci, vi a imensa alegria dela. Como ainda não tínhamos feito os exames para sabermos da possibilidade, me bateu um medo imenso de que os resultados me impedissem de ir em frente. Mas acredito que estava predestinada a isso, pois tudo foi perfeito do início ao fim", concluiu.



Rosana, seu marido, Israel Marques, e Lucca (Foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

A médica

Dra. Cristiane Coelho (Foto: Divulgação)

Dra Cristiane Coelho, referência em fertilização no estado do RJ, é apontada como uma profissional dedicada e que também é mãe.

Histórias como essa inspiram novas mulheres a entenderem o quanto a medicina pode ajudar a realizar sonhos e fazer um coração se transformar em dois para sempre.