Sala Cecília Meireles abre temporada 2018

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

O diretor da Sala Cecília Meireles, pianista Miguel Proença, inaugura a tão esperada Temporada Oficial de Concertos de 2018, com um Festival Mozart. O concerto será realizado amanhã, às 20 horas, no palco da carismática sala de concertos, a Orquestra Sinfônica Brasileira e o pianista Cristian Budu, todos com a regência de Lee Mills, executando a Abertura da Ópera Così fan tutte, K.588 e Concerto para Piano Nº 9 K.271 em Mi bemol Maior, também conhecido como “Jeunehomme”.

A parceria com a OSB fará realizar, ao todo, um ciclo com sete concertos, durante o mês de março, quando serão apresentadas seis sinfonias, cinco aberturas, cinco aberturas de óperas, três concertos para piano, um concerto para flauta e uma serenata.

O pianista Cristian Budu venceu, o importante Concurso Internacional de Piano Clara Haskil, em 2013, na Suíça, onde recebeu o grande prêmio do público e da crítica. No mesmo ano mais um prêmio no concurso “WIld Card Ensemble Honors Competition” do New England Consevatory em Boston. Estudou na classe de Wha Kyung Byun e no Brasil, na classe do também pianista Eduardo Monteiro.

No dia 4, às 11h , será o primeiro Concerto para a Juventude do ano, também com a OSB, com o mesmo regente Lee Mills, com a Abertura Bastien e Bastiènne K.50, a Sinfonia Nº1, K.16 em Mi Bemol Maior e a Sinfonia Nº25, K.183 de Mozart. Ainda no programa a Sinfonia Op.3 Nº1em Ré Maior de Johann Christian Bach. Ingressos e informações: 2332-9223 Sala Cecília Meireles, 47 - Centro

Em Paris

Para quem estiver em Paris, poderá assistir ao concerto em memória da cantora lírica Maria d’Apparecida, considerada como embaixatriz da cultura brasileira na Europa, muito especialmente na França, onde morou. Para a homenagem canções brasileiras estarão entoadas pela voz da soprano Ivonete Rigot-Muller e do pianista César Birschner. O concerto será com entrada franca. Informações e inscrições: machotil@yahoo.fr

Mês das mulheres

Os concertos da Série Música no Museu serão todos dedicados ao mês das mulheres, apresenta musicistas mulheres, e dedica uma homenagem especial a Chiquinha Gonzaga, exaltando sua obra e o Dia Internacional da Mulher. Os museus, centros culturais e igrejas que fazem parte da Série, com certeza terão um toque especial. Abaixo os concertos da semana, e para lembrar, são todos realizados com entrada franca.

Hoje, às 12h30

Duo de Violoes Adriana Balleste e Maria Lucia Ribeiro Programa com Clássicos brasileiros e Chiquinha Gonzaga Centro Cultural dos Correios Rua Visconde de Itaborai 26- Centro

Dia 6, às 19h

Madrigal Cruz Lopes Regina Tatagiba, piano Regência José Machado Neto Programa com As Ave-Marias Colégio Notre Dame Dia Internacional da Mulher Comemoração dos 85 anos do Colégio Notre Dame Rua Barão da Torre, 308 – Ipanema

Dia 7, às 12h30

Fernanda Canaud, piano Programa com Clássicos Brasileiros Centro Cultural Banco do Brasil Rua 1º de Março, 66 – 4º andar, Sala 26.

Dica da semana - As Quatro Estações de Vivaldi, por Anne-Sophie Mutter