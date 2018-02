OSESP homenageia Villa-Lobos

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana ainda sem muitas emoções no Rio de Janeiro, mas enquanto isso, lá em São Paulo, a mais importante orquestra do país, na atualidade a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Osesp, faz um festival bem badalado. Para quem estiver em São Paulo ou pretender estar na cidade, a agenda de eventos é produtiva.

Acontece de 20 a 25 de fevereiro o festival Viva Villa!, uma série de concertos inteiramente gratuita, que marca o encerramento da gravação da integral das sinfonias de Heitor Villa-Lobos, pela Osesp e pela batuta do tão querido maestro Isaac Karabtchevsky. Será, portanto, o lançamento de uma caixa com seis CDs pelo selo Naxos.

Estão programados três concertos sinfônicos com a Osesp regida por Isaac Karabtchevsky, e mais dois concertos de câmara, sendo um com o pianista Lucas Thomazinho (premiado no Festival de Campos do Jordão 2017) e o Coro da Osesp sob a batuta da regente em residência da Osesp, Valentina Peleggi, e um com o violonista Fábio Zanon, o Quarteto Osesp e a participação de instrumentistas da Osesp e da Academia da Osesp. As crianças também serão lembradas, com um programa especial para crianças reúne o pianista Marcelo Bratke e os Coros Infantil e Juvenil da Osesp.

Quem possui ingressos para os concertos de terça a sábado, não pode perder o Falando de Música, uma aula descontraída e ilustrativa, sempre uma hora antes do concerto, em que serão abordados aspectos estéticos das obras apresentadas em cada programa, além de fatos e curiosidades sobre a vida de Villa-Lobos.

E após o concerto de sábado, 24/02, o público poderá ainda participar de uma conversa com o regente Isaac Karabtchevsky, o diretor artístico da Osesp, Arthur Nestrovski, e o coordenador do Centro de Documentação Musical da Osesp, Antonio Carlos Neves Pinto, no palco da Sala São Paulo.

Informação importante, os ingressos já começam a ser distribuídos, tanto na bilheteria da Sala São Paulo, quanto pela internet, e serão limitados a quatro por pessoa.

O projeto teve a parte de revisão e gravação das 11 Sinfonias de Villa-Lobos, iniciado em 2011, sob supervisão e regência do maestro Isaac Karabtchevsky, e com revisão musicológica do Centro de Documentação Musical da Fundação Osesp, comandado por Antonio Carlos Neves Pinto, é o resultado do gigantesco esforço de resgatar a produção sinfônica da obra do autor. As partituras As partituras revisadas foram incorporadas ao acervo da Academia Brasileira de Música, detentora dos direitos autorais da produção de Villa-Lobos.

Programação completa

Dia 20, às 19h30

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Coro da Osesp

Isaac Karabtchevsky, regente

Heitor Villa-Lobos

Uirapuru

Sinfonia nº 7: 2º Movimento (Lento)

Choros nº 10 – Rasga o Coração

Dia 21, às 19h30

Fábio Zanon, violão

Quarteto Osesp

Heitor Villa-Lobos

Cinco Prelúdios para Violão

Quarteto de Cordas nº 11

Quinteto Instrumental

Sexteto Místico

Dia 22, às 19h30

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Isaac Karabtchevsky, regente

Heitor Villa-Lobos

Sinfonia nº 1 - 1º Movimento (Allegro assai moderato)

Sinfonia nº 4 - 3º Movimento (Andante)

Sinfonia nº 6 - Sobre a Linha das Montanhas

Dia 23, às 19h30

Coro da Osesp

Valentina Peleggi, regente

Lucas Thomazinho, piano

Heitor Villa-Lobos

Rudepoema Suíte Floral

Johann Sebastian Bach

Prelúdio e Fuga nº 8, BWV 853, transcrição de Villa-Lobos - 1938

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras nº 9, arranjo para vozes

Dia 24, às 19h30

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Coro da Osesp

Isaac Karabtchevsky, regente

Heitor Villa-Lobos

Sinfonia nº 2 - Ascensão - 2º Movimento (Allegretto scherzando)

Sinfonia nº 9 - 2º Movimento

Sinfonia nº 10 - 1º Movimento (Allegro)

Choros nº 10 - Rasga o Coração

Dia 25, às 11h

Marcelo Bratke, piano

Coro Infantil da Osesp

Teruo Yoshida, regente

Coro Juvenil da Osesp

Marcos Thadeu, regente

Heitor Villa-Lobos

Caixinha de Música Quebrada

A Prole do Bebê nº 1

Guia Prático: Excertos

O Trenzinho do Caipira

Todos os concertos serão realizados na Sala São Paulo

Ingressos e informações: (11) 3223-3966

Sala São Paulo

Praça Julio Prestes, 16 – São Paulo

MÚSICA NO MUSEU

A série de concertos programou três concertos para a próxima semana, todos com entrada franca.

Dia 20, às 20 h

Adriana Ballesté, violão

Programa de Clássicos Brasileiros

Iate Clube do Rio de Janeiro

Av. Pasteur, s/no.

Dia 21, às 12h30

Cecília Guimarães, Maria Helena de Andrade, Fernanda Cruz, Adriana Kellner e Ezequiel Peres

Programa “O outro lado do carnaval”

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB

Rua 1º. de Março 66, Centro- 4º. Andar, sala 26

Programa de Clássicos internacionais

Dia 28, às 12h30

Rogério Duarte, piano

Programa de Clássicos internacionais

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB

Rua 1º. de Março 66, Centro- 4º. Andar, sala 26

Programa de Clássicos internacionais