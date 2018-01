Cordas australianas no Rio

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

O ano começa com uma semana com bons concertos, cordas de país bem distante, série com concertos quase diários, inicativa de orquestra carioca e a vinda de um festival de vanguarda. Ainda poucos enigmas, mas ainda bem que eles existem e a promessa de um ano com emoções fortes com a vinda da célebre pianista Yuja Wang pela primeira ao Rio de Janeiro no segundo semestre. Para os leitores o melhor da música clássica poderá ser apreciado na coluna, basta clicar na foto abaixo. Boa semana!

OLE BÖHN

O violinista norueguês Ole Böhn é um dos mais importantes professores de seu instrumento na atualidade, e um grupo de seus alunos, vindos do Conservatório de Música de Sydney, Austrália, está de passagem pelo Rio de Janeiro. A feliz coincidência tornou-se um recital, que será realizado no dia 12, às 18h30, evento de abertura da Série Recitais de Guiomar, no Espaço Guiomar Novaes da Sala Cecília Meireles.

É sempre bom lembrar que Olé Böhn tem sua classe de alunos no prestigiado conservatório australiano desde 2009, e representa a mais refinada geração de jovens artistas, vencedores de expressivos concursos na Europa, América do Sul e nos Estados Unidos. Estarão no palco os violinistas Victor Avila, Mark Chen, Amy Huang, Victor Li, Wendy Kong, Maxine Poon, violista Carl Lee e a festejada pianista brasileira Kátia Balloussier. No programa obras de Ludwig Spohr, Pablo de Sarasate, Bjarne Brustad, Nathan Milstein, Johann Sebastian Bach, Krystof Penderecki, Eugène Ysayë e Piotr Ilitch Tchaikovsky.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Auditório Guiomar Novaes

Sala Cecília Meireles

Rua da Lapa, 47- Lapa

OPES

Depois de regravar sucessos do Pop, Rock e Samba, a Orquestra Petrobras Sinfônica prepara uma homenagem ao reggae. O quarto EP da série “O Clássico é...” trará versões inéditas de “Andei só” (Natiruts), “Minha felicidade” (Roberta Campos), “Um anjo do céu” (Maskavo), “Aonde você mora” (Cidade Negra) e “Segue o baile” (Braza). O lançamento chega às plataformas digitais no próximo dia 12 de janeiro, em parceria com a Deck e arranjos do músico Ricardo Cândido.

A iniciativa é uma das ações da Orquestra Petrobras Sinfônica para democratizar a música clássica e renovar o público do gênero. Entre elas, estão ainda os Concertos Secretos, apresentações-surpresa em parceria com a cervejaria Jeffrey, ação vencedora do Prêmio Profissionais da Música 2016, e a série Em Família, com versões de clássicos infantis, vencedora do Prêmio Profissionais da Música 2017. Outro projeto de sucesso é a série Álbuns, que em 2017 apresentou a turnê “Ventura Sinfônico” em casas de espetáculo lotadas pelo país, tocando na íntegra o disco homônimo do Los Hermanos, e o “Thriller Sinfônico”, que celebrou os 35 anos do icônico disco de Michael Jackson em concertos esgotados.

MÚSICA NO MUSEU

A série apresenta seus concertos com entrada franca, e como sempre estão lotados, é bom fazer a agenda da semana.

Dia 12, às 12h30

Pianista Luiz Carlos de Moura Castro

Programa de clássicos brasileiros

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB

Rua 1º. de Março 66- Centro, 4º Andar , sala 26

Dia 16, às 20h

Duo Bernardo Katz, violoncelo e Holly Katz, piano

Programa com obras de J.S. Bach, G.Faure e A.Vivaldi

Iate Clube do Rio de JaneiroAv. Pasteur, s/no.Dia 17, às 12h30

Dia 17, às 12h30

Duo de músicos italianos Roberto Taufic, violão e Gabriele Mirabassi, sax

Programa de clássicos internacionais

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB

Rua 1º. de Março 66- Centro, 4º Andar , sala 26

FESTIVAL Rc4

Começa no próximo dia 20, a quarta edição do Festival Rc4, um festival de vanguarda para um público especial. A programação irá até o dia 28, produção da Dell’Arte com a curadoria o pianista e professor Claudio Dauelsberg. Abaixo as datas dos eventos e na próxima coluna a programação completa. Podem também acessar o site para conhecer melhor o festival http://www.festivalrc4.com.br/

Dia 20

Orquestra na Rua , no Boulevard Olímpico

Boulevard Olímpico (na Orla Prefeito Luiz Paulo Conde)

Evento gratuito

Dia 23

Rc4 Next - programação a ser confirmada, Audio Rebel

Áudio Rebel

Rua Visconde Silva, 55 – Botafogo

Evento gratuito

Informações: 3435 2692

Programação do Teatro Oi Futuro, às 20h

Dia 24 - Vision String Quartet

Dia 25 - RC4 Talks

Dia 26 - Ralf Schmid

Dia 27 - Camille Bertault

Dia 28 - ABSTRAI ensemble

Rc4 Talks no Teatro Oi Futuro

Palestras ligadas a inovação, artes integradas e social

Palestrantes

PianOrquestra - Claudio Dauelsberg

MI.MU Gloves - Ralf Schmid

MAM- Music Animation Machine - Etiene Abelin

Instituto Ekloos - Andreia Gomide

Hermano Vianna - A confirmar

Teatro Oi Futuro

Rua Visconde de Pirajá, 54 – Ipanema

Ingresso gratuito, mediante retirada uma hora antes do evento

Informações: 31319333

Dica da semana - Irmãos Capuçon, virtuoses tocam o Concerto Duplo de Brahms