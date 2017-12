Os Melhores concertos de 2017!

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Mais uma temporada de concertos finalizada, apesar de todos os inúmeros problemas que aconteceram durante o ano na vida cultural da cidade.

Impossível deixar de enviar a nossa solidariedade aos corpos estáveis do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, pois sabemos que o lugar dos bailarinos e músicos é exatamente o palco, e infelizmente, parece ter sido o local que eles menos estiveram.

O Theatro Municipal, talvez para sobreviver, tornou-se um palco de aluguel, o que é normal e anormal também, os corpos estáveis têm que ter vida e agenda no local, com as produções de óperas executadas pela instituição, uma vez que sempre teve condições de realizá-las, com grande maestria, sem a necessidade de compartilhar montagens vindas de outros locais. Até poderia, é elogiável também, mas é fato altamente relevante que o mais importante teatro do país deve ter condições de andar com suas próprias produções, e , mais, poderia até compartilhar e enviar as suas realizações também para outros locais. Todos têm mérito, tudo pode ser compartilhado e complementado, mas com reciprocidade, com a chamada mão dupla. Nunca deverá ser esquecido que o Rio de Janeiro foi a capital cultural do Brasil, sem dúvida nenhuma é a capital do turismo brasileiro e apesar da esperança, um dia poderá voltar a ser a nossa capital cultural.

Aprille Millo e Fernando Bicudo

Enquanto tudo isso não acontece, tivemos poucas estrelas internacionais, naturalmente muito bem-vindas, mas a prata da casa é que foi muito reverenciada, as salas de concertos precisam apoiar mais, ao programar e admirar a qualidade de muitos artistas nacionais, que em muitos casos, têm a qualidade igual ou melhor do que seus pares internacionais. Aplaudimos o pianista Miguel Proença, atual diretor da Sala Cecília Meireles, pela sensibilidade de uma temporada de alto nível, da mesma forma o incentivo que ele dá aos músicos para voltarem ao palco da mais expressiva sala de concertos, especialmente de música de câmara do Rio.Proença é sempre muito positivo e sobretudo livre de intenções negativas, o que o torna sempre um agregador.

O BRAVO da coluna a todos os compositores, músicos, maestros, artistas brasileiros, administradores de orquestras, e todos aqueles que contribuem para fazer uma temporada acontecer com todos os inesperados “pianos e fortes súbitos” que surgem ao longo do ano.

Temos o prazer de divulgar, portanto, a lista dos Melhores Concertos de 2017, apresentada em ordem cronológica.

Philippe Jaroussky

## Philippe Jaroussky e Le Concert de la Loge

Dia 19 de abril, às 20h

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Série Dell’Arte

## Youth Orchestre of the Americas

Carlos Miguel Prieto, regente

Dia 3 de agosto, às 20h

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Série Dell’Arte

## Rosana Lanzelotte

VIII Circuito Musica Brasilis homenageia Darius Milhaud

Dia 11 de agosto, às 20h

Sala Cecília Meireles

Circuito Musica Brasilis

## András Schiff, piano

Dia 19 de agosto, às 16h

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Série Dell’Arte

## Aprille Millo in Rio

Fernando Bicudo, direção

Dia 20 de agosto, às 20h

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

## Orquestra Petrobrás Sinfônica

Série Portinari

Isaac Karabtchevsky, regente

Philip Doyle, solista

Dia 26 de agosto, às 16h

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

## Orquestra Petrobrás Sinfônica

Marcelo Lehninger, regente

Sonia Goulart, solista

Dia 30 de setembro, às 20h

Sala Cecília Meireles

## XXII Bienal de Música Brasileira Contemporânea

61 obras inéditas

Concertos de 23 a 29 de outubro

Concerto inaugural, dia 23 de outubro, às 19h

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Concertos de 24 a 29 de outubro

Sala Cecília Meireles

Ministério de Estado da Cultura - MinC

FUNARTE

Centro de Música

Clélia Iruzun

## Clélia Iruzun, piano e Coull Quartet

Dia 6 de outubro, às 20h

Sala Cecília Meireles

## Cappella Mediterrânea e Coro de Câmara de Namur

Leonardo Garcia Alarcon, regente

Dia 12 de novembro, às 17h

Série Dell’Arte

Theatro Municipal do Rio de Janeiro