Esperando estrelas!

Semana bem morna, com poucos concertos o que é uma pena. A tradição acena, sobretudo nessa época do ano, com a audição dos Oratórios de Natal, em igrejas ou mesmo em salas de concertos, onde pontifica sempre o belíssimo oratório O Messias de G.F.Haendel, uma das mais importantes obras da literatura musical. Em qualquer cidade pequena, cantores e orquestras sempre fazem homenagem ao nascimento de Jesus. Quantos concertos poderiam ser realizados aqui na cidade, que será sempre maravilhosa, para festejar o momento tão esperado durante o final de cada ano? Como sempre, basta clicar na foto abaixo e apreciar o melhor da música clássica para amenizar a espera de grandes estrelas que ainda não chegam na cidade.

Boa semana!

SALA I

O Coral Brasil Ensemble-UFRJ, foi criado em 1999, e tem como sua principal proposta a divulgação da música brasileira contemporânea, e coleciona prêmios como o Diploma de Prata na categoria de coros de câmara, vozes mistas, recebido na Choir Olympics 2000, em Linz, Áustria. Tem uma diretora muito atuante e regente coral, que é a professora Maria José Chevitarese.

A Orquestra Sinfônica da UFRJ fundada em 1924, está entre uma das mais antigas orquestras do Rio de Janeiro, com atuação de vários regentes entre eles vários compositores brasileiros como Francisco Mignone, Lorenzo Fernandez e José Siqueira. O conjunto é acadêmico e entre suas funções está o treinamento da mesma maneira que a formação de novos profissionais de orquestra, solistas e regentes.

O Coral e a Orquestra estarão no mesmo palco, sob a regência do compositor Ernani Aguiar, em concerto na Sala Cecília Meireles, hoje às 20h. No programa Natividade - Suite Sinfônica de João Guilherme Rippere a Missa a 4 em Mi bemol CPM 116 de José Maurício Nunes Garcia.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

SALA II

O diretor da Sala Cecília Meireles, o pianista Miguel Proença, além de um ótimo pianista está atento aos seus colegas que gostariam sempre se poder estar no local que os artistas tanto gostam, que é o palco. Para isso Miguel convidou a pianista Linda Bustani para reviver o programa que sempre lhe deu muitos aplausos, e a pianista estará se apresentando em recital no dia 16, às 20h, na Sala Cecília Meireles. Após a Davidsbündlertänze de R.Schumann e a Sonata para Piano No. 7 in Si Bemol Maior Op. 83de S.Prokofiev, a pianista dividirá o palco com o Quarteto Lindarte, formado ainda pelo violinista Michel Bessler, violista Bernardo Fantini e o violoncelista David Chew, executando o Quarteto para Piano No. 3 in Dó Menor Op. 60 de Johannes Brahms.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

SALA III

A Escola de Música Villa-Lobos apresenta o espetáculo Música Brasileira de Concerto – Destaques, com direção musical de Carlos Belém e Leandro Gregório. No programa a apresentação dos vencedores nas cinco categorias do “1o Concurso de Piano da Escola de Música Villa-Lobos”, que teve como idealizadora a professora Nely de Alencar e como Presidente da Comissão Julgadora o pianista Miguel Proença. O evento será dia 17, às 11h, na Sala Cecília Meireles, com entrada franca.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

SALA IV

Dia 17, às 18h, será o concerto da Cia. Bachiana Brasileira, com Orquestra, Coro e regência de Ricardo Rocha. No programa o Oratório Elias de Felix Mendelssohn Bartholdy.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

MÚSICA NO MUSEU

Os concertos da semana são dedicados ao Natal e todos realizados com entrada franca.

Dia 14, às 18h

Quarteto do Madrigal do Leme

Melody Freyburger, Soprano e Flauta

Marilene Massal,Contralto

Anton Steuxner, Barítono, Violão e Flauta

Bernardo Arbex, Baixo

Programa com Músicas sacras e natalinas de 5 séculos de Dufay, Binchios, Bach, Teleman, Praetorius, Schubert, Gavaert, Holst e Gruber

Centro Cultural Justiça Federal

Av. Rio Branco, 241 - Centro

Dia 15, às 15h

Orquestra de Violoncelos da Ação Social pela Música do Brasil

Programa com obras de Bach, Mozart, Vivaldi e Brahms

Centro Cultural Justiça Federal

Av. Rio Branco, 241 - Centro

Dia 15, às 19h

Madrigal Cruz Lopes - 15 anos

Participação da Camerata A4 Cordas

Regina Tatagiba, piano

Regência: José Machado Neto

Igreja São Paulo Apóstolo

Rua Barão de Ipanema. 85 - Copacabana

Dia 16, às 17h

Bênção Música no Museu- 20 anos

Madrigal Cruz Lopes

Participação da Camerata A4 Cordas

Regina Tatagiba, piano

Regência de José Machado Neto

Igreja Nossa Senhora da Glória

Largo do Machado

Dia 17, às 15h

Coral da TV Globo

Regência de Bianca Malafaia

Filipe de Matos, piano

Programa com Clássicos do Natal

Centro Cultural dos Correios

Rua Visconde de Itaboraí no.

Dia 18, às 18h30

Madrigal Cruz Lopes

Regina Tatagiba, piano

Regência de José Machado Neto

Programa com obras de Carl Orff,Verdi, Franz Gruber e G.F. Handel

Colégio Notre Dame- Rua Barão da Torre nº 308 - Ipanema

Dia 19, às 12h30

Pastoril do Ceu na Terra

Programa: Auto Natalino

CRAB-SEBRAE

Praça Tiradentes 71- Centro

Dia 19, às 18h

Madrigal do Leme

Regência de Anton Steuxner

Programacom obras de T.Tallis, G.F.Händel, J.S.Bach, F.A.Gaveart e G.Holst.

Museu do Exército / Forte de Copacabana

Praça Cel. Eugenio Franco, 1 - Posto 6

Dia 20, às 12h30

Coral do Sisejufe

Regência Edu Feijó

Programa com Clássicos de Natal.

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB

Rua 1º. de Março 66 - 4º. Andar- sala 26

