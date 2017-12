OSESP anuncia nova Regente de Honra

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

A Fundação Osesp tem a satisfação de anunciar que será concedido o título de Regente de Honra a nossa Diretora Musical, Marin Alsop, ao final de seu mandato de oito anos, em dezembro de 2019.

Desde que se tornou Regente Titular da Osesp, em 2012 (e Diretora Musical um ano mais tarde), Marin tem estado à frente de muitas realizações notáveis. Sob sua batuta, a Osesp apresentou-se em duas ocasiões no prestigioso festival BBC Proms (Londres) e tambem fez sua estreia na Philharmonie de Berlim, no Royal Festival Hall de Londres, nos festivais de Lucerna e Edimburgo e na Konzerthaus de Viena, entre outros lugares de primeira importância no cenário mundial. Também viajou pelo Brasil (2014), comemorando os 60 anos de criação da Orquestra. Um ciclo integral das sinfonias de Prokofiev foi lançado em CD (selo Naxos) e dois novos discos dedicados à música de Leonard Bernstein serão lançados no centenário do compositor, ano que vem, integrando uma caixa de gravações da obra do seu principal mentor. Ao longo das próximas duas Temporadas, 2018 e 2019, entre outros projetos planejamos lançar um ciclo completo, em vídeo, das sinfonias de Brahms, regidas e comentadas por ela.

A parceria com Marin só ajudou a elevar o perfil da nossa Orquestra, tanto no cenário nacional quanto internacional; e sua visada humanista tem sido também uma fonte de inspiração para muitas de nossas atividades educativas e de formação de público. No âmbito do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão (administrado pela Fundação Osesp desde 2012), ela tem ministrado classes para vários promissores jovens regentes brasileiros; e foi a principal responsável pela criação de uma Classe de Regência na Academia da Osesp.

Marcando de modo significativo essa longa parceria, a Fundação tem o prazer de anunciar a criação de um Prêmio Marin Alsop para Jovens Regentes. Detalhes desse prêmio, que só será concedido a jovens regentes brasileiros, serão divulgados oportunamente.

Nas palavras do Presidente da Fundação Osesp, Fábio Barbosa, “ao longo de muitos anos, Marin Alsop tem sido uma Diretora Musical inspiradora; e será uma grande satisfação vê-la dar continuidade, agora como Regente de Honra, a seu trabalho com nossos incomparáveis músicos. Ela é uma referência no mundo da música; e é um privilégio contar sempre com Marin como parceira e amiga.”

A própria Marin Alsop comenta: “Sinto-me incrivelmente orgulhosa do que alcançamos juntos – desde nosso grande sucesso nas turnês internacionais e gravações até nosso papel de liderança em educar as próximas gerações de jovens músicos, e, muito especialmente, nossos concertos para a dileta plateia da Sala São Paulo. Já estou ansiosa pelos projetos que faremos juntos nas próximas duas temporadas e também por manter vivos esses laços.”

Em 2018, Marin rege dez semanas de assinatura (30 concertos) e também segue dando masterclasses de regência na Academia. Na Temporada 2019, faz vários programas especiais, incluindo duas semanas de celebração do aniversário de 20 anos da Sala São Paulo.

Para o Diretor Artístico da Osesp, Arthur Nestrovski, “Marin deixa marcas históricas na nossa Orquestra. A Osesp vê-se hoje consagrada internacionalmente como conjunto de primeira linha; ao longo desses últimos anos, tivemos também chance de criar relações e parcerias com muitos dos principais artistas e instituições da atualidade.”

“Marin trouxe à Orquestra aquelas doses de inpiração e segurança necessárias para transformá-la num conjunto único”, diz o Diretor Executivo, Marcelo Lopes. “Seu esforço constante em prol da excelência tem sido muito importante para todos nós, não só no palco, mas em todas as áreas da Fundação.”

Registramos aqui nossos parabéns a Marin Alsop por tantas grandes realizações e nosso agradecimento por toda essa história conjunta de sucesso. Deixamos também registrados nossos mais sinceros votos de seguir fazendo música juntos, trabalhando por um mundo melhor, numa sociedade mais igualitária, reafirmando os valores que têm guiado desde sempre a Fundação Osesp.