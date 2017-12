Enquanto Yuja Wang não chega...

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana com algumas boas surpresas, no último mês do ano, pianista que adora a música brasileira, uma orquestra de período dourado na história da música, um quinteto, e outra orquestra que vem de cidade de muita cultura, poucos enigmas, mas sem ler a coluna é difícil decifrar. E a “Dica da Semana” será a deslumbrante pianista Yuja Wang tocando M.Ravel, para todos poderem conhecer o verdadeiro estilo do grande compositor francês, dono de uma escrita clara, muito objetivo e que colocava tudo que desejava na partitura. E como Yuja respeita os compositores que executa, e por isso é digna de todo respeito e admiração de seu público que a adora, em todo o planeta, lotando todos os seus concertos, claro, incluindo a colunista.

É para ela os nossos verdadeiros aplausos da semana, por sua dedicação, seu perfeccionismo, seu respeito aos compositores e aos seus estilos que soube honrar desde muito pequena, além de sua postura e elegância no palco. Bravo Yuja, o Rio de Janeiro desde já a espera. Enquanto ela não chega na cidade, basta clicar na foto abaixo e apreciar a maravilhosa pianista. Boa semana!

BOLLANI

O pianista e compositor italiano Stefano Bollani volta a celebrar a música brasileira, pela qual é muito influenciado, com o lançamento e a turnê “Que bom” com três apresentações no Rio de Janeiro, a coluna informa todas as datas abaixo.

Dia 4, às 19h

Concerto Didático

Istituto Italiano di Cultura – Sala Itália

Rua Presidente Antônio Carlos, 40 - 4º andar - Centro

Entrada franca

Dia 6, às 12h30

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Entrada franca

SALA I

O Centre de Musique Baroque de Versailles foi criado em 1987, e pelo terceiro ano consecutivo, continua com sua ação de sensibilização e de formação no Brasil com estudantes da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro,UNIRIO, e sua orquestra barroca.

A Orquestra Barroca da UNIRIO, que se dedica à interpretação do lindo repertório dos séculos XVII e XVIII com instrumentos históricos, surgiu em 2002 e tem a direção artística da flautista Laura Ronai. Dia 2, às 20h, na Sala Cecília Meireles será a oportunidade de ouvir o conjunto na temporada carioca, que executará páginas de Jean-Philippe Rameau, Jean-Marie Leclair, Antonio Vivaldi e Antoine Dauvergne.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Rua da Lapa, 47 – Centro

SALA II

O Quinteto de Sopros da Orquestra Sinfônica Brasileira, formado pelo flautista Thiago Meira, oboísta Maria Fernanda Gonçalves, clarinetista Marcio Costa, fagotista Felipe Destéfano e trompista Eliezer Conrado, faz recital dia 3, às 18h, na Sala Cecília Meireles. Obras de O.Lorenzo Fernandez, R.Miranda, R.Gnattali, H.Villa-Lobos estão no programa.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Rua da Lapa, 47 - Centro

JUIZ DE FORA

A Orquestra Cristã de Juiz de Fora é a convidada da Série Instrumental Nova Vida, que faz seu último concerto da temporada, no dia 5, às 19h30. O evento é realizado sempre com muito sucesso, com todo charme em Botafogo e conta com o já consagrado e esperado Talk Show conduzido por Teo Lima, que através de sua experiência de músico e produtor, tira as todas as dúvidas dos ouvintes. A abertura do concerto será de Raquel Ferreira (Louvor ICNV Botafogo), e o melhor, além da paz verdadeira que o local sugere, tem estacionamento no local.

Informações: 2541-0922

Igreja Cristã Nova Vida

Rua General Polidoro, 165 - Botafogo

Entrada franca

ORQUESTRA DA MARÉ DO AMANHÃ

O Concerto de Natal da Orquestra da Maré do Amanhã será realizado no próximo dia 3, às 11h, no Teatro XP Investimentos e tem a participação especial de Valentina Francisco, estrela do The Voice Kids. Um trabalho do conjunto que merece ser aplaudido.

Teatro XP Investimentos

Jockey Club Gávea

Av.Bartolomeu Mitre 1314 – Leblon

OPES

A Orquestra Petrobras Sinfônica anuncia CD e DVD do projeto Ventura Sinfônico, que homenageia o repertório do Los Hermanos. Depois de esgotar em poucos minutos os ingressos para as apresentações do projeto Ventura Sinfônico e levar mais de 10 mil pessoas para teatros do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre em fevereiro deste ano, a Orquestra Petrobras Sinfônica se prepara para lançar “Ventura Sinfônico - Além do que se vê”. O CD estará disponível nas plataformas digitais a partir de hoje e chega às lojas em 4 de dezembro junto ao DVD. O documentário traz entrevistas inéditas de Marcelo Camelo e Bruno Medina, ex-integrantes da banda, e depoimentos dos músicos da orquestra sobre o projeto. O filme contou com direção de Fernando Neumayer e Luis Martino, da produtora Tocavideos, e foi gravado em Portugal, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. O “Ventura Sinfônico” é uma das diversas iniciativas que reforçam o trabalho da Orquestra Petrobras Sinfônica para popularizar a música clássica e renovar o público do gênero.

Informações em www.petrobrasinfonica.com.br

Dica da semana - Scarbo de Ravel, por Yuja Wang