Yuja Wang virá ao Rio de Janeiro

A semana pode ser fraca em concertos, mas a notícia é super especial, com a vinda no próximo ano, de célebre e emocionante pianista. Orquestra no palco, pianista com repertório imenso e festival especial. Como sempre enigmas, mas após saber todos, basta clicar na foto abaixo para ouvir a super Yuja Wang emocionando as platéias do planeta. Boa semana!

YUJA WANG

Considerada como uma das maiores pianistas do planeta na atualidade, a pianista super querida da coluna, Yuja Wang , tem recital agendado para o dia 4 de outubro de 2018, às 20h, no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e no dia 2 de outubro no Teatro da Cultura Artística em São Paulo. A colunista pediu muito para a empresária Myrian Dauelsberg trazer a célebre pianista, o que afinal se concretizou. Desde já torcemos por apreciar, ao vivo, a maravilhosa artista, que tive o prazer de escutar no Carnegie Hall, em Nova Iorque , com sua performance sempre impecável, e emocionante. Uma gigante do piano!

OPES

A Orquestra Petrobras Sinfônica realiza dois concertos gratuitos, hoje e no dia 26, na Série “Pelo Rio”, e inova mais uma vez quando leva a música clássica para fora das casas de concertos, em espaços como praças, museus, igrejas, teatros e pontos turísticos.

Serão apresentações gratuitas na Cidade das Artes e no Teatro Riachuelo Rio, respectivamente. O regente convidado será o maestro Carlos Prazeres, atual Regente Titular da Orquestra Sinfônica da Bahia, e terá como convidado o violoncelista Miguel Braga. O jovem artista de 17 anos, que foi aluno da Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica, será o solista das Variações sobre um Tema Rococó de P.Tchaikovsky. Ainda no programa a Sinfonia para Instrumentos de Sopro de I.Stravinsky, e a Suite Ma Mère l’Oye de M.Ravel.

Dia 25 às 16h

Cidade das Artes - Grande Sala

Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Informações: 3325-0102

Entrada franca

Dia 26 às 10h30

Teatro Riachuelo - Rua do Passeio, 38/40 - Centro

Informações: 2533-8799

Entrada franca

SALA I

A Sala Cecília Meireles apresenta o recital da pianista Valentina Lisitsa no próximo dia 29, às 19h, em seu palco tradicional. A artista nasceu na Ucrânia e imigrou em 1992, para os Estados Unidos onde começou sua carreira. Com um programa grande até demais, serão executadas as 15 Invenções a Duas Vozes de J. S. Bach, a Sonata para Piano N. 23 em Fá Menor Op. 57 “Appasionata” de L.V.Beethoven, a Kresleriana Op. 16 de R.Schumann, Três Noturnos de F. Chopin, Gaspard de la Nuit de M.Ravele Quadros de uma Exposição de M. Mussorgsky.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

SALA II

Dia 28 às 20h é dia de ouvir Marcelo Caldi, um dos expressivos sanfoneiros em atuação no país, com as participações especiais de Diego Zangado na bateria e Rogério Caetano no violão de sete cordas, além da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

SALA III

O Quarteto de cordas da OSB faz um recital dia 27, às 20h, no palco da Sala Cecília Meireles, que tinha a melhor acústica para música de câmara da cidade. O conjunto é formado pelos violinistas Nikolay Sapoundjiev e Willian Ferreira, violista Samuel Passos e violoncelista Emilia Valova.

No programa obras de H. Villa-Lobos e A. Dvorak.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

OSESP E FESTIVAL

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, realiza já em fevereiro, durante a sua pré-temporada, o festival Viva Villa, com duração de uma semana, com concertos de música sinfônica, coral e de câmara, todos com entrada gratuita. Além da Osesp em seus Coros outros artistas serão convidados.

O evento comemora o término das gravações da integral das 11 Sinfonias de Villa-Lobos, regidas por Isaac Karabtchevsky e que contaram com revisão musicológica do maestro em parceria com a equipe da Editora da Osesp. Sem dúvida um legado que terá o Selo Naxos com parceiro.

A coluna informa, abaixo, as data do festival em São Paulo

Dia 20 de fevereiro, às 19h30

OSESP e Coro da OSESP

Isaac Karabtchevsky, regente

Dia 21 de fevereiro, às 19h30

Fabio Zanon violão

Quarteto Osesp

Alunos da Academia da Osesp

Claudia Nascimento flauta

Suélem Sampaio harpa

Rogério Zaghi celesta

Dia 22 de fevereiro, às 19h30

OSESP

Isaac Karabtchevsky, regente

Dia 23 de fevereiro, às 19h30

Lucas Thomazinho, piano

Coro da OSESP

Valentina Peleggi, regente

Dia 24 de fevereiro, às 19h30

OSESP e Coro da OSESP

Isaac Karabtchevsky, regente

Dia 25 de fevereiro, às 11h

Marcelo Bratke piano

Coro Infantil da OSESP

Teruo Yoshida, regente

Coro Juvenil da OSESP

Paulo Celso Moura, regente

Ingressos e informações: (11) 3367-9500

Sala São Paulo

Praça Júlio Prestes, 16 - São Paulo

MÚSICA NO MUSEU

Hoje às 17h

Oboísta Richard Meek e pianista Maria Luisa Lunbdberg

Convidado especial oboísta Harold Emert

Programa com obras de Poulenc, Brod e Mignone

Clube Hebraica

Rua das Laranjeiras 346

Dia 26, às 11h30

Oboísta William Wielgus e pianista Catherine Henriques

Convidado especial Richard Meek

Programa com Clássicos Internacionais

Museu de Arte Moderna - MAM

Rua Infante Dom Henrique s/n – Centro

Dia 28, às 18h

Grupo T-Bones Ensemble

Programa com Clássicos Brasileiros

Museu do Exercito / Forte Copacabana

Praça Cel.Eugenio Franco,1 – Copacabana

Dia 29, às 12h30

Grupo Vitória Régia

Márcia Kern e Tayara Maciel,canto

Matheus Kern, piano

Gabriel Ferrante, flauta

Programa: Floresta - vozes e lendas

Dia 30, às 12h30

Oboísta William Wielgus e pianista Catherine Henriques

Programa com Clássicos Internacionais

Museu da República

Rua do Catete, 153 - Catete