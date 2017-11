IX Concurso Jovens Músicos dá prêmio de  U$105 mil

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

A Série Música no Museu sempre teve como uma das metas oferecer espaço aos que precisam de palco para se apresentar. Jovens músicos sempre tiveram as oportunidades nessa série que completa 20 anos.

Segundo o criador da série, Sergio da Costa e Silva, “Trata-se de uma filosofia que não se limita apenas a promover apresentações, mas dinamizar e expandir as atividades musicais a outros níveis. Se não somos pioneiros, somos, sim, constantes nesta prática e, talvez, a única série que mescla, quase que em igualdade de condições, jovens e nomes de expressão, mas, claro, dando-lhes o verdadeiro valor e hierarquia. Só em 2008 realizamos 503 concertos, em 2009, foram 532 - um recorde - e cerca de 30% foram destinados a estudantes e músicos recém-formados, assim como em 2010, com 502 concertos realizados e de 2011 até 2016 mantivemos a média de 450 concertos com o mesmo percentual de 30% dedicado aos jovens músicos.”

Como é sabido, uma das maneiras mais tentadoras de se fazer conhecer é exatamente a participação em concursos, que são os meios mais eficazes, inclusive, para o desenvolvimento artístico.

A motivação é grande e a expectativa também na realização de um concurso, imaginem o entusiasmo dos jovens em tocar bem e serem reconhecidos pelo público, o que possibilita novas conquistas no cenário musical nacional ou mesmo internacional.

O IX Concurso Jovens Músicos-Música no Museu é sem dúvida, uma ótima oportunidade para o ganhador, uma vez que o concurso continua com o prestigiado apoio da centenária James Madison University, nos Estados Unidos, que é também uma escola Steinway, e assegura ao sortudo vencedor um prêmio de U$105, em uma bolsa de Mestrado ou Doutorado, o que garante, para o certame, oferecer o maior valor em premiação no país.

Para aplaudir e incentivar os jovens que se apresentam, a coluna informa logo abaixo, as datas das provas Semifinais e Final.

Provas Semifinais

Dias 22 e 23, às 15h

Prova Final

Dia 24, às 15h

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua 1º de Março, 66 – 4º andar – Sala 26

A coluna deseja uma boa sorte a todos!