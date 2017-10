Rio de Janeiro com muita música!

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana agitada, maravilha como a cidade do Rio de Janeiro precisa, com vários concertos e possibilidade do público que ama a música clássica apreciar concertos físicos ou mesmo gravados, de uma maneira intensa. Bienal, Festival de Óperas, recital de soprano com voz de veludo, sarau para crianças, óperas de Wagner e o cancelamento de um balé lindo.

Tudo vem a seu tempo para o brilho da cidade, com realizações altamente positivas como a Bienal, mas também com as dificuldades que o Theatro Municipal vem passando, o que a coluna lastima e é solidária, mas que infelizmente, não são de responsabilidade da gestão do Secretário de Estado da Cultura André Lazzaroni, que está fazendo tudo o que pode para tentar salvar o caos que herdou, e que caos.

Para aliviar a tensão, apreciar as múltiplas opções e fazer uma boa agenda de concertos, como sempre basta clicar abaixo, na foto e o melhor da música clássica, cada vez mais, estará para o deleite dos leitores. Boa semana!

THEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Recebemos o presente comunicado, através da Assessoria de Imprensa.

“A Fundação Teatro Municipal Do Rio De Janeiro informa que o espetáculo “O Lago dos Cisnes”, programado para temporada entre 29 de outubro e 8 de novembro, foi cancelado. Novas datas da temporada serão anunciadas em breve. O cancelamento destas apresentações foi uma decisão de parte dos funcionários do Theatro Municipal, em função da crise financeira que atinge o Estado. Crise essa que está sendo contornada pelo acordo de ajuste financeiro que está em desenvolvimento e que foi realizado entre o Governo do Rio e o Governo Federal. Ressaltamos que os demais espetáculos programados serão realizados normalmente.

O valor dos ingressos será devolvido para todos que compraram com antecedência. Quem comprou o ingresso através do site Ingresso rápido, aplicativo ou em atendimento do mesmo será reembolsado da seguinte forma: As compras ativas serão canceladas automaticamente e você visualizará o estorno na próxima fatura ou subsequente. Caso o espectador tenha comprado o ingresso na bilheteria do Theatro Municipal ou pontos de vendas físicos, deverá ir ao mesmo local juntamente com a senha de compra ou ingresso, munido do Documento Oficial com Foto e CPF, além do cartão de crédito/débito.”

PUMEZA MATSHIKIZA

A soprano sul-africana Pumeza Matshikiza está na cidade pela primeira vez e veio para uma missão importante, é a convidada de honra do Festival Ópera na Tela.

Após sua presença marcante no ateliê dos jovens cantores do Royal Opera House, em Londres, logo ganhou o primeiro prêmio no concurso de canto Veronica Dunne em Dublin, em 2010 e começou sua carreira internacional. No palco da Sala Cecília Meireles, dia 1º de novembro, às 20h, a artista exibirá a sua arte e terá ao piano a pianista Priscila Bomfim. No programa obras de Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn, Fernando Obradors, Antonín Dvořák, Maurice Ravel, e Alfredo Catalani.

Ingressos e informações: 2332-9223

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 – Lapa

XXII BIENAL DE MÚSICA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

Continua até domingo reunindo compositores brasileiros e suas obras especialmente escritas para o evento. Abaixo a programação que será apresentada, com o nome dos compositores e suas obras.

Hoje, às 19h

Danilo Rossetti- Proceratophrys boiei

José Ricardo- Eventos (recortes)

Jorge Antunes- Tríptico Bocagiano

Alex Pochat- IXI

Bryan Holmes- Miragens

LC Csekö- Noite do Catete 14

Guilherme Ribeiro- Timbral Verses

Levy Oliveira- Reminiscências

Bruno Santos- Amigos do Ó

Thiago Diniz- Ímã

Lucas Filipe Oliveira- Dentata

Dia 27, às 19h

Dimitri Cervo- Rapsódia Maracatu

Helder Oliveira- Resiliens

João Guilherme Ripper- Improviso para violino e orquestra

Ricardo Tacuchian- Concerto para violino e orquestra

Wellington Gomes- Estilhaços dançantes

Dia 28, às 19h

Fred Carrilho- EVENTVM VII

Danniel Ribeiro- Figura Cantábile

Paulo César Santana- Curimã

Maryson J. S. Borges- Maat Vago, Maat Penso

Diego Batista- Transição

Alexandre F. Travassos- Ares Selvagens

Felipe de Almeida Ribeiro- Der Zweifel

Rodrigo Marconi- O despertar da intratável realidade

Marisa Rezende- Ciclo

Vinicius Amaro- Mandinga Nº 4 (Besouro Mangangá)

Cadu Verdan- Sobre a angústia

Armando Lôbo- Romantic Games

Dia 29, às 17h

Ângelo Martins- Homo Machina

Marco Antônio Machado - Fosforescência (1770-2006)

Marcos Cohen- Concertino para Fagote e Cordas

Roberto Victorio- Meridianos

Rodrigo Cicchelli- Concertino Noturno

Todos os concertos serão realizados na Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 – Lapa

Ingressos e informações: 2332-9223

FESTIVAL DE ÓPERA NA TELA

O Festival Ópera na Tela, inicia sua terceira temporada de sucesso na cidade, e após entrar na agenda cultural dos cariocas, promete para a versão de 2017, a exibição de 12 récitas inéditas ao ar livre no Parque Lage, de 28 de outubro até 8 de novembro. O evento acontece em uma tenda de cristal montada ao ar livre no Parque Lage, em plena cidade do Rio de Janeiro, onde os amantes da ópera poderão apreciar os doze títulos apresentados em teatros de Paris, Munique, Milão, Barcelona e festivais líricos como de Aix en Provence e Taormina. O evento traz a oportunidade única para o público de conhecer ou rever a integral da Tetralogia de Wagner (O Anel do Nibelungo) em quatro óperas apresentadas durante quatro noites, regida por Zubin Mehta. Após as exibições no telão, o festival chega aos cinemas em mais de 20 cidades brasileiras e fica até outubro de 2018, com uma seleção de 11 óperas, sendo seis delas obras que antes passaram pelo Parque Lage e outras cinco inéditas.

Além da programação a céu aberto e nos cinemas, o festival promove, em parceria com a Sala Cecília Meireles, um recital da elogiada soprano sul-africana Pumeza Matshikiza, estrela em ascensão e madrinha do Festival Ópera na Tela 2017, que estará no país pela primeira vez. Como em anos anteriores, será oferecida uma masterclass com Raphaël Sikorski, renomado técnico vocal francês, responsável pelo treinamento dos principais nomes da ópera da atualidade. A Masterclass será encerrada com a realização de um recital aberto ao público no dia 31 de outubro, que acontecerá no auditório do Instituto Italiano de Cultura com entrada gratuita.

A coluna informa, abaixo, a programação completa, no Parque Lage, e ainda na próxima semana informaremos, mais uma vez, todos os títulos e a programação dos cinemas. Todas as informações podem ser obtidas no site do evento, cujo endereço eletrônico também está abaixo.

Festival ÓPERA NA TELA

Tenda de Cristal

Parque Lage

Rua Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico

Ingressos e informações: 2557-6717

www.operanatela.com e https://www.bilheteriadigital.com/

Dia 28 de outubro, às 19h30

LA BOHÈME

Teatro Antigo de Taormina – 2017

Ópera em quatro atos de Giacomo Puccini

Libreto de Luigi Illica & Giuseppe Giacosa

Cantada em italiano

Duração: 2h14

Maestro Li Xincao

Diretor Enrico Castiglione

Figurino Sonia Cammarata

Orquestra e Coro do Festival de Ópera de Taormina

Elenco

Karen Gardeazabal, Georgy Vasiliev, Bing Bing Wang, Fabio Capitanucci, Francesco Baiocchi, Stanislav Chernenkov

Dia 29 de outubro, às 19h30

OS CONTOS DE HOFFMANN

Ópera Nacional de Paris - 2016

Ópera fantastique em, três atos e um epílogo de Jacques Offenbach

Libreto de Jules Barbier

Cantada em francês

Duração: 3h25 com 2 intervalos

Maestro Philippe Jordan

Figurino Michael Levine

Diretor Robert Carsen

Orquestra e Coro da Ópera Nacional de Paris

Elenco

Nadine Koutcher, Ramón Vargas, Ermonela Jaho, Stéphanie d’Oustrac, Doris Soffel, Rodolphe Briand

Dia 30 de outubro, às 19h30

DON GIOVANNI

Festival de Aix en Provence

Drama giocoso em dois atos de Wolfgang Amadeus Mozart

Libreto de Lorenzo da Ponte

Cantada em italiano

Festival Aix en Provence

Duração: 3h10 com um intervalo

Maestro Jeremie Rhorer

Diretor Jean-François Sivadier

Elenco

Philippe Sly, Nahuel di Pierro, Eleonora Buratto, Pavol Breslik, Isabel Leonard, Julie Fuchs

Dia 31 de outubro, às 19h30

CARMEN

Festival Aix en Provence

Ópera cômica em quatro atos de Georges Bizet

Libreto de Henri Meilhac e Ludovic Halévy

Cantada em francês

Festival Aix en Provence

Duraçao: 3h05 com 1 intervalo

Maestro Pablo Heras-Casado

Direçao Dmitri Tcherniakov

Elenco

Stéphanie d'Oustrac, Michael Fabiano, Elsa Dreisig, Michael Todd Simpson, Gabrielle Philiponet, Virginie Verrez

Dia 1º de novembro, às 19h30

UM BAILE DE MÁSCARAS

Ópera do Estado da Bavaria – 2016

Melodrama em três atos de Giuseppi Verdi

Libreto Antonio Somma

Cantada em italiano

Duração: 2h25

Maestro Zubin Mehta

Diretor Johannes Erath

Coro e orquestra da Ópera do Estado da Bavaria

Elenco

Piotr Beczala, George Petean , Anja Harteros, Okka von der Damerau, Sofia Fomina, Andrea Borghini, Anatoli Sivko

Dia 2 de novembro, às 19h30

O ANEL DO NIBELUNGO/ O OURO DO RENO

PALÁCIO DAS ARTES DE VALÊNCIA

Direção La Fura Dels Baus – Carlus Padrissa

Direção Musical Zubin Mehta

Orquestra da Comunitat Valenciana

Coro da Generalitat Valenciana

Maestro de Coro Francesc Perales

Elenco

Jukka Rasilainen, Hans-Joachim Ketelsen, José Ferrero, Robert Brubaker, Attila Jun, Stephen Bronk, Gordon Hawkins, Wolfgang Schmidt

Dia 3 de novembro, às 19h30

O ANEL DO NIBELUNGO/ A VALQUÍRIA

PALÁCIO DAS ARTES DE VALÊNCIA

Direção La Fura Dels Baus – Carlus Padrissa

Direção Musical Zubin Mehta

Orquestra da Comunitat Valenciana

Coro da Generalitat Valenciana

Maestro de Coro Francesc Perales

Elenco

Jennifer Wilson, Torsten Kerl, Eva-Maria Westbroek, Juha Uusitalo, Matti Salminen, Anna Larsson., Bernadette Flaitz.

Dia 4 de novembro, às 19h30

A FLAUTA MÁGICA

Teatro Alla Scala de Milão – 2016

Ópera em dois atos de Wolfgang Amadeus Mozart

Libreto Emmanuel Schikaneder

Cantada em alemão

Duração 2h53

Maestro Ádám Fischer

Figurino Anna Maria Heinreich

Diretor Peter Stein

Diretor DE coro Johannes Stecher

Coro, solistas e orquestra da Academia do Teatro Alla Scala

Elenco

Till Von Orlowsky, Martin Piskorski, Fatma Said, Yasmin Özkan, Martin Summer, Sascha Emanuel Kramer, Theresa Zisser

Dia 5 de novembro, às 19h30

A DONZELA DA NEVE

Ópera Nacional de Paris – 2016

Ópera em um prólogo e quatro atos de Nikolaï Rimski-Korsakov

Libreto Nikolaï Rimski-Korsakov

Cantada em russo

Duração : 3h25 com 1 intervalo

Maestro Mikhail Tatarnikov

Direção Dmitri Tcherniakov

Orquestra e coro da Ópera Nacional de Paris

Elenco

Aida Garifullina , Yuriy Mynenko, Martina Serafin, Ramón Vargas, Thomas Johannes Mayer, Ekaterina Semenchuk, Vladimir Ognovenko

Dia 6 de novembro, às 19h30

O ANEL DO NIBELUNGO/ SIEGFRIED

PALÁCIO DAS ARTES DE VALÊNCIA

Direção La Fura Dels Baus – Carlus Padrissa

Direção Musical Zubin Mehta

Orquestra da Comunitat Valenciana

Coro da Generalitat Valenciana

Maestro de Coro Francesc Perales

Elenco

Lance Ryan, Jennifer Wilson, Juha Uusitalo, Ulrich Ress, Franz-Josef Kapellmann, Catherine Wyn-Rogers, Stephen Milling, Chen Reiss

Dia 7 de novembro, às 19h30

O ANEL DO NIBELUNGO/ O CREPÚSCULO DOS DEUSES PALÁCIO DAS ARTES DE VALÊNCIA

Direção La Fura Dels Baus – Carlus Padrissa

Direção Musical Zubin Mehta

Orquestra da Comunitat Valenciana

Coro da Generalitat Valenciana

Maestro de Coro Francesc Perales

Elenco

Lance Ryan, Ralf Lukas, Franz-Josef Kapellmann, Mattil Saminen, Jennifer Wilson, Elisabete Matos, Catherine Wyn-Rogers

Dia 8 de novembro, às 19h30

DON CARLOS

Ópera Nacional de Paris -2017

Grand-opéra em cinco atos de Giuseppe Verdi

Libreto Joseph Méry e Camille Du Locle

Cantada em francês

Duração 4h50 com dois intervalos

Maestro Philippe Jordan

Diretor Krzysztof Warlikowski

Diretor coro José Luis Basso

Orquestra e coro da Ópera Nacional de Paris

Elenco

Jonas Kaufmann, Ildar Abdrazakov, Sonya Yoncheva, Elīna Garanča, Ludovic Tézier

PIANÍSSIMO

Pianíssimo é um Sarau Musical Infantil, realizado anualmente, de crianças para crianças, com a apresentação de pianistas que são alunos, entre 5 e 16 anos, e no programa executam grandes temas do cinema e da música clássica brasileira e internacional. A edição de 2017 está agendada para o próximo sábado, dia 28, às 10h, no Auditório Lorenzo Fernandez, do Conservatório Brasileiro de Música, com a Coordenação da Professora Lidiane Berbert.

Auditório Lorenzo Fernandez

Conservatório Brasileiro de Música

Avenida Graça Aranha,57 - Centro

Dica da semana - As Quatro Estações de Vivaldi, com Anne-Sophie Mutter