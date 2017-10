Orquestras, exposição e bienal de música brasileira

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana com muitas emoções, orquestras no palco, música de câmara, exposição de amor ao Rio, e a cidade vai ferver com a chegada da XXI Bienal de Música Brasileira, evento de extrema importância para a música clássica brasileira, onde estrelas nobres continuam a brilhar e novas despontam em um cenário de vários estilos, perfis , necessidades estéticas e sobretudo o melhor, que é a criação musical. Como sempre clica abaixo, na foto e o melhor da música clássica estará esperando pelos leitores.

A agenda estará quase lotada. Boa semana!

BIENAL

O Rio de Janeiro será o palco da XXI Bienal de Música Brasileira Contemporânea, que será realizada de 23 e 29 de outubro, quando serão apresentadas 61 peças inéditas de compositores brasileiros, um verdadeiro mosaico onde estrelas da música contemporânea brasileira estarão brilhando com os que iniciam suas presenças na música clássica.

A coluna não gosta do termo música de concerto, porque em todo o planeta é chamada de música clássica, classical music, musique classique, por exemplo, e a coluna é de opinião e forma opinião, por essa razão sempre devemos informar o correto.

A Fundação Nacional de Artes – FUNARTE - realiza o evento, através do Centro de Música da instituição, em parceria com a Academia Brasileira de Música e com o patrocínio do Ministério da Cultura.

A abertura será na segunda-feira, dia 23 de outubro, às 19 horas, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e nos outros concertos o palco escolhido será o da Sala Cecília Meireles.

Na coluna da próxima segunda-feira, todas as informações poderão ser apreciadas, assim como a programação dos concertos e todas as obras que serão estreadas e seus compositores. Não percam.

OSB

A volta da Orquestra Sinfônica Brasileira aos palcos cariocas será celebrada com o concerto beneficente, em prol das atividades da instituição, no próximo dia 22, às 18 horas, na Sala Cecília Meireles, com regência do maestro Roberto Tibiriçá e como solista convidado o pianista Leonardo Hilsdorf.

Na ocasião, será oficializado o retorno do calendário de eventos da orquestra na Sala Cecília Meireles, já que a Fundação retomou o pagamento de seus músicos no início de setembro. É fundamental destacar o apoio recebido e permanente do Secretário de Estado da Cultura André Lazaroni. No programa do retorno do importante conjunto aos palcos, duas obras de F.Chopin, a Polonaise Op.40 nº 1 em Lá Maior e o Concerto para Piano nº1 Op.11 em Mi Menor , seguidos da Abertura O Morcego de J. Strauss Jr e Três Valsas de P. Tchaikovsky, Eugene Onegin, Lago dos Cisnes e A Bela Adormecida.

Ingressos e informações: 2332-9223

Sala Cecília Meireles

Rua da Lapa, 47 - Centro

OPES

A Orquestra Petrobras Sinfônica, conjunto formado por músicos de muito alto astral, excelentes e vibrantes, tem nova estréia, a “Série Convidados” com apresentação única, no dia 25, às 20h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com regência do nosso grande maestro Isaac Karabtchevsky, diretor artístico e regente titular da OPES.

Na ocasião cantor Nando Reis ganhará uma homenagem do conjunto e pela primeira vez, se apresentará com Karabtchevsky na batuta.

Esta é uma das diversas iniciativas que reforçam o trabalho da orquestra para popularizar a música clássica e renovar o público do gênero, como o “Ventura Sinfônico”, que percorreu o país em sessões esgotadas da apresentação do disco do Los Hermanos. Entre as novidades apresentadas pelo grupo, que está completando 45 anos, também destacam-se a reformulação da identidade visual e a divisão da Temporada 2017 em três mundos: Clássico, Pop e Urbano. As séries Djanira, Portinari, Armando Prazeres e Na Sala, além do Festival de Câmara, compõem a programação clássica, enquanto projetos como o “Clássico É...”, com regravações e shows de outros estilos como pop e samba, Em Família, que apresenta versões de clássicos infantis, e #ConcertoSecreto fazem parte das ações que buscam reforçar o perfil agregador, democrático do grupo de 80 músicos.

No programa obras de Nando Reis.

Ingressos e informações: 2332-9191e 2332-9238

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Praça Marechal Floriano, S/N - Centro

RIO PAIXÃO

Numa iniciativa da Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, com curadoria de Gustavo Delesderrier e Susi Cantarino, o Petit Palais-sede da Sergio Castro Imóveis, em Laranjeiras, sedia a exposição de fotos intitulada “Rio, minha paixão". A abertura da exposição acontece no dia 23 de outubro, quando Bayard Boiteux, Cristina Lacerda, José Olimpo, Marco Rodrigues e Sebastião Marinho irão expor 25 fotos, que demonstram a paixão que os referidos fotógrafos têm pela cidade do Rio de Janeiro.

O evento que é realizado anualmente, conta em 2017, com o patrocínio da Sergio Castro Imóveis e apoio da Fundação Cesgranrio, Portal Consultoria em Turismo e Hotel Copacabana Praia. Claudio Castro, que preside a Associação, relata que a exposição deverá ser itinerante com apresentações em outros estados e países.

A exposição será aberta ao publico, no dia 24 de outubro e irá até o dia 16 de novembro, de segunda à sexta, das 10 horas às 16 horas, com a informação de que as visitas devem ser agendadas pelo e-mail fernandagalland@hotmail.com

MÚSICA NO MUSEU

A série de concertos realizados com entrada franca, programou para essa semana diversas opções, todas podem ser escolhidas abaixo.

Dia 19, às 18h

Madrigal do Leme

Programa com Música Coral e Instrumental Internacional de 5 Séculos com obras de Orlando di Lasso, Andrea Gabrieli, Jaques Arcadelt, Jean Mouton, G.P.Palestrina, Carlo Gesualdo, F. Mendelssohn, Franz Schubert, Max Reger e Josef Rheinberger

Centro Cultural Justiça Federal - CCJF - Sala de Sessões

Av. Rio Branco, 241 - Centro

Dia 20, às 15h

Angela Carvalho, voz e Claudio Vettori, piano

Programa de Clássicos internacionais

Centro Cultural Justiça Federal - Teatro

Av. Rio Branco, 241 - Centro

Dia 22, às 11h30

Pianista Paulo Francisco Paes

Programa com obras de Debussy

Museu de Arte Moderna

Rua Infante Dom Henrique - Centro

Dia 23, às 19h

Camerata do Uerê

Participação especial da violinista francesa Constance Depretz

Programa de Clássicos Internacionais

Maison de France - Biblioteca

Rua Presidente Antonio Carlos, 58 - Centro

Dia 24, às 19h

Coral de Medelin - Coral da UERJ

Programa de Clássicos Internacionais

Clube A Hebraica

Rua das Laranjeiras, 346 - Laranjeiras

Dia 25, às 12h30

Tereza Virginia,voz

Júlio Córdoba,violão

Marcos Melo, violão e bandolim

Felipe Tauil, percussão

Programa: Victor Giudice na pauta

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB

Rua 1º de Março, 66 - 4º. andar - sala 26

Dica da semana - Concerto n.2 de Chopin com Yuja Wang