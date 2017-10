Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana bem morna, com poucos concertos, o que é realmente uma pena, mas nunca perdemos a esperança. A boa notícia é que está chegando a data da realização da XXI Bienal de Música Brasileira Contemporânea, vários concertos, várias estreias mundiais e a coluna dará todas as informações, para os leitores conhecerem o perfil de cada compositor, sua trajetória e sua obra. Aguardem. Até lá, e como sempre, basta clicar na foto abaixo e o melhor da música clássica estará aqui para nossos leitores. Boa semana!

SALA I

A Orquestra Sinfonia Brasil se apresentará na Sala Cecília Meireles, dia 14, às 20h, com direção e regência de Norton Morozowicz e como convidados

José Staneck na harmônica, Marcos Nimrichter no acordeon, o bandolim de Joel Nascimento, Henrique Cazes no cavaquinho, Beto Cazes na percussão

e violonista Glauber Seixas. As homenagens serão para o sempre saudoso Radamés Gnattali e os 80 anos de Joel Nascimento. No programa serão executadas obras de Radamés Gnattali como o Concerto para Orquestra de Cordas e como solista Marcos Nimrichter, Canção e Dança para Harmônica de boca e Orquestra de Cordas e a Suite Retratos para Bandolim, Solista, Conjunto de Choros e Orquestra de Cordas.

Ingressos e informações: 2332-9223

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

SALA II

Um concerto especialmente dedicado às crianças, é o que acontecerá dia 15, às 11h, na Sala Cecília Meireles, com a Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro e regência de Rafael Barro Castro.

O conjunto é na verdade uma Orquestra de Câmara, formada por 16 músicos atuantes no cenário da música de câmara e sinfônica do Rio de Janeiro. No programa a Suíte Orquestral Os Comediantes de Dimitri Kabalevsky, Dança Húngara Nº.5 de Johannes Brahms, Amarcord de Nino Rota e A.E.I.O.U de Noel Rosa.

Ingressos e informações: 2332-9223

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

SALA III

O Espaço Guiomar Novaes recebe dia 17, às 18h30, o violinista Alessandro Borgomanero, fazendo um recital solo, e como obra esperada a Partita Nº.2 em Ré Menor , BWV 1004 para Violino Solo de Johann Sebastian Bach,entre outros.

Ingressos e informações: 2332-9223

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

ARTE CORE

É o Festival que acontece dias 14 e 15, das 10h às 22h, no Museu de Arte Moderna, com exposições, músicas, oficinas , talks, mesas-redondas, food trucks.

Ingressos e informações: 2513-2160

mamrio.org.br

AZIKIRÊ

A pianista Carol Murta Ribeiro gravou a obra “Azikirê” de Alda Oliveira, composta em Austin, Texas, baseada numa canção de candomblé que foi coletada pelo etnomusicólogo brasileiro Gerard Béhague e transcrita pela compositora quando analisava canções brasileiras para a sua tese de doutorado. A melodia, na gravação, é cantada por uma mãe-de-santo da nação Nagô. O link está abaixo para ouvir e ver a partitura escrita.

https://www.youtube.com/watch?v=cp_fPqhhDPs

CABO FRIO

A Série Jovens Pianistas, realiza dia 14, às 19h, no Museu José de Dome em Cabo Frio , um recital do duo suíço Stephanie Boller ,mezzo-soprano, e Rafael Rütti, piano.

Ingressos e informações:

Museu José de Dome , Charitas

Av. Assunção, nº 855 - Centro - Cabo Frio

MÚSICA NO MUSEU

A série apresenta concertos quase diários , realizados com entrada franca.

Dia 13, às 15h

Adriana Ballesté, violão

Programa com obras de Clássicos Brasileiros

Centro Cultural Justiça Federal

Sala de Sessões

Av. Rio Branco, 241

Dia 15, às 11h30

Coro Danneman

Programa com obras de Clássicos Brasileiros

Mermorial Getúlio Vargas

Praça Luís de Camões s/n Subsolo - Glória

Dia 15, às 17h

Newton Nazareth e banda

Homenagem ao Dia das Crianças.

Programa: "Filhotes - a Pet-Ópera"

Espetáculo multimídia com Música, Teatro e Vídeo.

Clube Hebraica

Rua das Laranjeiras, 346 - Laranjeiras

Dia 17, às 20h

Orquestra de Violões

Programa com obras de Clássicos Brasileiros

Iate Clube do Rio de Janeiro

Av. Pasteur s/no.

Dia 18, às 12h30

Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB - Sala 26

Pianista Jaci Tofano

Programa com obras de F.Schubert, W.A.Mozart, Chiquinha Gonzaga, Alexandre Levy, F.Liszt e F. Chopin

Dica da semana - Concerto Tríplice de Beethoven com Barenboim, Perlman e Yo Yo Ma