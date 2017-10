Clélia Iruzun e Coull Quartet hoje no Rio

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana bem agitada, com ótimas opções, pianista e quarteto, concertos para as crianças e com crianças fazem a alegria, orquestras no palco também homenageando esses seres tão amados, projeto expressivo, uma orquestra muito especial e a série que sempre tem eventos para todos os gostos. Muitos enigmas, a coluna adora, pois mostra que a cidade tem várias opções nesse período, o que ajuda a suavizar alguns acontecimentos não tento tonais. Como sempre, basta clicar na foto abaixo e muito boa música clássica poderá ser ouvida. Agenda lotada? Boa semana!

IRUZUN

Uma das mais expressivas pianistas brasileiras, Clélia Iruzun sobe ao palco hoje, às 20h, da Sala Cecília Meireles com o Coull Quartet, conjunto inglês, para brindar a platéia carioca.

Clélia está radicada em Londres, há décadas, onde estudou na Royal Academy of Music, e graduou-se com o Recital Diploma e diversos prêmios. Trabalhou também com os pianistas Nelson Freire, Jaques Klein, Stephen Kovacevich e Fou Ts’ONG além da famosa professora brasileira Mercês de Silva Telles em Paris. Vários prêmios estão em sua carreira no Brasil e em importantes competições internacionais, como Tunbridge Wells, no Reino Unido e Santander e Zaragoza, na Espanha.

O Coull Quartet é um conjunto de estudantes da Royal Academy of Music, e alcançou reconhecimento nacional, quando em 1977, recebeu a nomeação de Quarteto em Residência da Universidade de Warwick, um cargo que o conjunto mantém ainda hoje. Na atualidade é formado pelos violinistas Roger Coull e Philip Gallaway, violista Jonathan Barritt e violoncelista Nicholas Roberts. No programa de hoje no palco carioca, várias obras poderão ser apreciadas como o Quarteto n.4 em sol maior Op. 64 de Joseph Haydn, Widmung de Robert Schumann com transcrição de Franz Liszt, Paráfrase de concerto sobre Rigoletto de G. Verdi de Franz Liszt. Também Iara, para piano e quarteto de cordas de Francisco Mignone e o Quinteto com piano Op. 44 de Robert Schumann.

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

ACADEMIA JOVEM CONCERTANTE

A Academia Jovem Concertante é um projeto criado e dirigido pela pianista Simone Leitão, e teve sua estréia em 2012. O conjunto tem duas apresentações marcadas no Rio de Janeiro e em São Paulo , com 45 músicos de seis estados, sob a regência de Daniel Guedes, um dos mais virtuosos violinistas brasileiros. Dia 5, às 20h30, o concerto será na Grande Sala da Cidade das Artes, na Barra e no dia 8, às 11h, será na belíssima Sala São Paulo, como convidada dos Concertos Matinais da OSESP.

É importante frisar que Academia Jovem Concertante não é uma orquestra de formação, e atende como um laboratório e estágio, pois os músicos devem estar no nível de pré-inserção no mercado de trabalho.

Com direção artística de Simone Leitão e regência de Daniel Guedes, e com a própria Simone como solista, estão no programa a Sinfonia nº.5 Op.107 em Ré menor "Reforma" de Felix Mendelssohn e o Concerto para Piano e Orquestra em Lá Menor Op.16 de Edvard Grieg.

Dia 5, às 20h30

Grande Sala da Cidade das Artes

Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Ingressos e informações: 21 3325-0102

Dia 8, às 11h

Sala São Paulo

Praça Julio Prestes, 16 - Centro - São Paulo

Ingressos e informações: 11 3223-3966

OPES

A Orquestra Petrobras Sinfônica celebra o Dia das Crianças com “Balão Mágico Sinfônico”, versão do sucesso dos anos 80, com 47 músicos do conjunto e regência do maestro Felipe Prazeres.

Atenção crianças, as apresentações serão nos dias 7 e 8 de outubro, na Cidade das Artes, e 14 e 15, no Teatro Riachuelo Rio e os ingressos já estão à venda.

Depois do sucesso de “A Arca de Noé” em 2015 e “Os Saltimbancos Sinfônico” em 2016, a Orquestra Petrobras Sinfônica prepara uma nova homenagem ao Dia das Crianças. Esse ano, o projeto “Em Família” terá uma versão sinfônica inédita para as canções do Balão Mágico.

Todas as apresentações terão a participação da soprano Juliana Franco, que já dublou filmes infantis como “Anastacia” e “Era do Gelo”, e do barítono Marcelo Coutinho, que emprestou sua voz para clássicos dos anos 90 como “A Bela e a Fera” e “Aladdin”.

O programa é variado e músicas que as crianças vão adorar, Amigos do Peito, A Galinha Magricela, Lindo Balão Azul entre muitos sucessos.

Dias 7, às 16h e dia 8, às 11h

Cidade das Artes

Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Ingressos e informações: 3325-0102

Dias 14, às 16h e dia 15, às 11h

Teatro Riachuelo Rio

Rua do Passeio, 38 - Centro

Ingressos e informações: 2533-8799

SINFÔNICA JOVEM

A Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro se apresentará no próximo sábado, dia 7, às 19h, na Sala Cecília Meireles, sob a regência do maestro Mateus Araújo. Os 51 jovens que formam o conjunto fazem parte de comunidades como Santa Marta, Babilônia, Chapéu Mangueira, Cantagalo, Pavão Pavãozinho, Complexo do Alemão e Morro dos Macacos, têm entre 13 e 22 anos e fazem parte do projeto Ação Social pela Música do Brasil, dirigido pela musicista e produtora cultural Fiorella Solares. É um projeto que deve ser muito aplaudido e foi fundado em 1994, e produziu efeitos relevantes na vida de milhares de jovens no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil, e cuja missão é a inclusão social e a formação de cidadania de crianças e jovens que vivem em situação de atenção social, através do ensino da música clássica.

No programa a Abertura 'O Morcego' de J.Strauss, a “Primavera” das Quatro Estações de Vivaldi e como solista Gabriel Jesus da Paixão, Sinfonia n.1 em Dó maior de L.V.Beethoven, Farandole, da Suíte Arlesiana n.2 de G.Bizet, Adiós Nonino de A.Piazzolla e Batuque de O.Lorenzo Fernandez. A entrada é franca.

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

Informações: 2332-9223 e 2332-9224

CD

Dois recitais estão agendados para o lançamento do CD "Harmonitango", totalmente dedicado à música de Astor Piazzolla, com José Staneck na harmônica, violoncelista Ricardo Santoro e a pianista Sheila Zagury.

Dia 7, às 19h30

Centro da Música Carioca

Rua Conde de Bonfim, 824 - Tijuca

Informações e ingressos: 3238-3831

Dia 8, às 17h

Cidade das Artes - Teatro de Câmara

Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Informações e ingressos: 3325-0102

MÚSICA & FAZENDAS

A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, presidida por Claudio Castro e o Site Consultoria em Turismo lançaram no último dia 4, com muito sucesso, o programa Encontros com o Corpo Consular. Idealizado pelo Prof.Bayard Boiteux, vice-presidente executivo da Associação, o programa tem como objetivo manter os cônsules sediados no Rio, informados de todos os projetos desenvolvidos na cidade e no Estado em prol do turismo. Além dos cafés da manhã, serão organizadas visitas a locais de interesse turístico. O primeiro encontro teve como tema o Vale do Café e Preservale, muito bem apresentado pela empresária e fazendeira Sonia Mattos, sobre as Fazendas do Vale do Café, seus festivais de música e o reencontro com a cultura.

NO ANTIGO PALÁCIO DA JUSTIÇA

A série de concertos de câmara “Música no Palácio”, promovida pelo Museu da Justiça - Centro Cultural do Poder Judiciário, receberá, para comemorar o mês das crianças, “De Criança para Criança”, um projeto de iniciação musical para crianças. O evento será realizado no dia 17, às 15h30, na Sala Multiuso, no Antigo Palácio da Justiça. A entrada é gratuita e as senhas serão distribuídas 30 minutos antes do início do concerto

Informações: 3133-3368

MÚSICA NO MUSEU

A série de concertos diários, realiza todos os eventos com entrada franca.

Dia 6, às 12h30

Comemoração do Dia da Criança

Brinquedos Cantados e Manifestações Folclóricas

Luzia de Mendonça - Voz e percussão, Rodrigo Magno - Rabeca, Rodrigo Abramovitz - Baixo, Rita Gama - Percussão, Péricles Monteiro - Percussão e Jean Philipe – Surdo.

Programa: Histórias, danças, brincadeiras da cultura brasileira utilizando-se de máscaras e elementos visuais e outras surpresas que sempre encantam a todos. Pai Francisco, Boi Estrela, boneca gigante Catirina, Tamnaduá, Saci, Cazumbá, figuras de nosso folclore aos ritmos brasileiros como galopes, baião, marchas, frevos e cirandas.

CRAB

Praça Tiradentes, 69 - Centro

Dia 8, às 11h30

Tenor Athayde Neves e pianistas Cláudio Vettori e João Pedro Mello

Programa com obras de Chopin, Bach, Ernesto Nazareth

Museu de Arte Moderna

Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Dia 11, às 12h30

Pianista Jorge Potyguara

Programa com obras de Frederic Chopin, W.A.Mozart, J.S.Bach

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB

Rua 1º. de Março 66- 4º andar- Sala 26 - Centro

A pequena Yuja Wang, hoje uma das maiores pianistas do planeta