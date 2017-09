Emoções fortes!

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana com muitas emoções, dois concertos importantes com dois corações que um dia bateram juntos, série de apresentações diárias, oportunidade para a criançada. Enigmas como sempre, dessa vez fáceis de decifrar, ou não? Como sempre basta clicar na foto aqui abaixo com a certeza de que o melhor da música clássica estará sempre à disposição dos leitores. Boa semana!

SALA I

Hoje às 20h, na Sala Cecília Meireles, lançamento do CD “Piano, Voz e Jobim” com apresentação de Augusto Martins, voz e Paulo Malaguti Pauleira, piano, com universo musical de Tom Jobim.

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa 47 - Centro

SALA II

Um grande concerto terá duas apresentações, com dois artistas e dois corações que um dia bateram juntos. Uma das mais expressivas pianistas brasileiras, Sonia Goulart se apresentou grávida, quando esperara seu filho Marcelo Lehninger, ocasião onde dois corações bateram juntos em um só corpo, e as mãos executavam o Concerto N.2 em Fá Menor Op. 21 de Frédéric Chopin. Para grande alegria da platéia carioca, será a primeira vez que o maestro Marcelo Lehninger regerá sua mãe, a pianista Sonia Goulart na mesma obra que um dia “ouviu” no ventre de sua mãe. Os concertos serão realizados dias 29 e 30, às 20h, na Sala Cecília Meireles e no programa além do concerto para piano, a execução da Sinfonia N.5 em Dó Menor Op. 67 de L.V.Beethoven.

Marcelo Lehninger estudou regência com Harold Farberman e composição com Laurence Wallach, nos Estados Unidos. Teve sorte de ter mentores como Leonard Slatkin, Roberto Tibiriçá e Kurt Masur, de quem foi assistente na Ochestre National de France e na Gewandhaus Orchestra. Radicado nos Estados Unidos, regeu inúmeras orquestras naquele país e fez turnê com a Youth Orchestra of America ao lado do pianista Nelson Freire. Lehninger recebeu o “Helen Thompson Awards”, prêmio oferecido pela Liga das Orquestras Americanas por sua atuação frente à New West Symphony. Na atualidade é diretor musical e regente titular da Orquestra Sinfônica de Grand Rapids, nos EUA.

Sônia Goulart é detentora de mais de trinta prêmios nacionais e internacionais. Nascida em Salvador, estudou na Europa com os grandes mestres Bruno Seidlhofer, Karl Engel e Stefan Askenase. Atuou como solista das mais importantes orquestras européias, ao lado de regentes como Rumpf, Bagnoli, Reichert, Spierman, entre outros. Doutora em Música pela Staatliche Hochschule für Musik und Theater Hannover, exerce também o magistério.

Na coluna de sexta-feira, uma conversa com o maestro Marcelo Lehninger, não percam.

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa 47 - Centro

SALA III

Criançada atenção, tem um super concerto para vocês, dias 1 e 8 de outubro, às 11h na Sala Cecília Meireles. Farra dos Brinquedos é uma banda destinada ao público infantil, criada por músicos e educadores musicais consagrados do cenário carioca. Inspirado por sua convivência com os pequenos em situações cotidianas, o grupo investe no colorido dos instrumentos, na variedade de ritmos, na qualidade dos arranjos e da interpretação, no caráter educativo e na dimensão cênica da música. As composições realçam o lado encantador, poético e brincante de ritmos populares. O repertório é autora e a direção é de Duda Maia.

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa 47 - Centro

TALK SHOW

O encontro é mensal e a série é a Instrumental Nova Vida, um Talk Show muito agradável realizado pelo músico, produtor e compositor Teo Lima.

Para o evento no charmoso bairro de Botafogo, em local de plena paz, que é a Igreja Cristã Nova Vida, a convidada do próximo dia 3 de outubro, às 19h30, é a Banda Guanabara formada por Teo Lima na bateria, Marco Brito no teclado, saxofonista Marcelo Martins, Nema Antunes no baixo e Humberto Mirabelle na guitarra. Sempre a abertura é feita por um convidado especial, nesse concerto será Raquel Ferreira (Louvor ICNVB). O local possui estacionamento e sempre lotado.

Igreja Cristã Nova Vida

Rua General Polidoro, 165. 19:30h.

TOSCA

Seguem a última récita da ópera “Tosca”, de Puccini, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, dia 29 de setembro, às 20h.

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Praça Marechal Floriano S/N - Centro

MÚSICA NO MUSEU

Seguem os concertos da série que são realizados com entrada franca.

Dia 29 às 12h30

Trio Caxangá formado por Daniel Fernandes, Vania Santa Rosa e Péricles Monteiro

Programa: Nosso país é a nossa cultura. Celebração das festas, ritmos e danças de nossa cultura popular. Apresentação com os bonecos Boi Barnabé, Cavalinho, Guará, Curupira e Jaraguá.

CRAB- Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro

Praça Tiradentes, 69 - Centro

Dia 30, às 18h

Pianista Licia Lucas

Programa de Clássicos Internacionais

Palácio São Clemente

Rua São Clemente, 434- Botafogo

Programacom obras de F.Chopin

Dia 1º de outubro, às 11h30

Pianista argentina Daniela Salinas

Programa com obras de F.Chopin

Museu de Arte Moderna

Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Dia 2, às 12h30

Pianista Tainá Luz

Programa com obras de R.Schumann e E.Nazareth

Biblioteca Nacional

Rua México s/no.- Centro

Dia 3, às 12h30

Luiz Bomfim, tenor e Regina Lacerda, piano

Programa com páginas de Handel, Tchaikovsky, Strauss e Brahms

Museu da República

Rua do Catete, 135

Dia 4, às 12h30

Pianista Érico Tourinho

Programa com obras de Chopin, Beethoven e outros na visão de Rosemary Brown

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB

Rua 1º. de Março, 66 - 4º andar - Sala 26 - Centro

Dica da semana - Quarteto para piano e cordas Op.44 de Schumann