Turismo é festejado com prêmio

A cidade do Rio de Janeiro festeja o Dia Mundial do Turismo, no próximo dia 27 de setembro, com a entrega do Prêmio de Qualidade no Turismo, Yedda Maria Teixeira, no hotel Copacabana Praia.

O evento, que é uma promoção da Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ e do Portal Consultoria em Turismo, com o apoio da Fundação Cesgranrio e da Sergio Castro Imóveis, está sendo coordenado pelo vice-presidente da Associação, Gustavo Delesderrier.

São nove as categorias escolhidas: evento, sustentabilidade, divulgação, gastronomia, personalidade, homenagem especial, solidariedade, cultura e empreendimento de luxo.

O júri que escolheu os agraciados foi presidido por Claudio Castro, presidente da Associação e incluiu Ana Botafogo, Rawlson de Thuin, Voltaire Varao, Yacy Nunes, Manoela Ferrari e Joana Teixeira.

Idealizado pelo vice-presidente executivo dos Embaixadores do Rio, professor Bayard Boiteux, o premio homenageia em 2017, Cristina Braga, Adriana Alves, Christiano Ramalho Gercili Feitosa, Philippe Seigle, Cristina Aboim, Liliana Rodriguez, Sergio Duarte, Noemia Ribeiro, Rogerio Van Rybroek e Ivanete de Oliveira.

A premiação leva o nome de D .Yedda Maria Teixeira, em homenagem ao trabalho realizado pela empresária em seu hotel, o Copacabana Praia, onde sempre cuidou da gestão operacional além de ser uma grande mulher e mãe exímia. Um exemplo de empreendedorismo.