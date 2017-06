Projetos especiais para os Embaixadores do Rio

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

A recém criada Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, presidida pelo empresário Claudio Castro, reúne seus associados, em café da manhã, no próximo dia 2 de julho, no Hotel Sofitel Ipanema, para apresentar os novos projetos da entidade.Entre eles, o selo Amigo do Rio, que será concedido anualmente para empresas que primem pela excelência na gestão e na prestação de serviço.

O vice-presidente executivo da Associação, professor Bayard Boiteux fará menção a nova pesquisa com o turista português que visita o Rio, que vai ajudar no programa Rio, capital do Turismo e da cultura que fará parte da campanha promocional que será desenvolvida na Europa e no Oriente Médio, na retomada dos encontros com o corpo consular e correspondentes estrangeiro e na realização de um workshop sobre Turismo de Luxo, no Hotel Copacabana Praia, em agosto.

Na oportunidade, serão homenageados com o título de Embaixador do Rio, a atriz Angela Vieira, os jornalistas Yuri Antigo e Cleo Guimarães e Washington Fajardo. Entre os projetos especiais, estão a feijoada dos Embaixadores do Rio e o desfile de fantasias no próximo carnaval.