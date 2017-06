Orquestra de Istambul hoje no Rio

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana bem movimentada com orquestra bicentenária, instrumento com melhor do renascimento italiano, a prata da casa brilhando, música de câmara e uma orquestra brasileira. Enigmas sempre são sinais de vários concertos e de que teremos muita música durante a semana. Para decifrar? Basta clicar na foto abaixo e tudo estará sempre claro, para a melhor escolha dos leitores. Boa semana!

ISTAMBUL

A Istanbul State Symphony Orchestra visita a cidade e faz uma única apresentação hoje, às 20h, no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, sob a regência de Milan Turkovic e como solista convidada a violinista Rebekka Hartmann. O concerto faz parte da Série Dell’Arte de Concertos Internacionais.

A história da orquestra começa em 1827, quando o sultão Mahmut II convocou Guiseppe Donizetti, irmão do famoso compositor de óperas italiano Gaetano Donizetti, outorgando-lhe o título de Paxá e dando a incumbência de fundar a Orquestra Otomana Imperial Mizika-i-Humayun.

Desde então muita mudança até a afirmação de sua sucessora, a Istanbul State Symphony Orchestra. Em 1945, seu nome foi mudado para Orquestra Sinfônica Municipal de Istambul, passando a adotar o nome de Istanbul State Symphony Orchestra em 1972. No programa de hoje, a Abertura Le Nozze di Fígaro de W.A.Mozart, o Concerto para Violino e Orquestra em Ré menor Op. 47 de J.Sibelius e a Sinfonia Nº 7 em Ré Menor Op. 70 de A.Dvorák.

Ingressos e informações: 2332-9191

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Praça Marechal Floriano s/nº, Centro

SEMANA

No dia 27, às 20h, será o recital de encerramento da Semana Internacional de Música de Câmara, já na 6ª edição, idealizada e dirigida pela pianista Simone Leitão. No programa participações de jovens artistas brasileiros , membros do Ensemble Decoda Music, de Nova Iorque, a pianista Simone Leitão, o violinista israelense/americano Giora Schmidt e a violoncelista croata Maja Bogdanovic. No programa a Serenata para sopros op. 44, em Ré Menor de Antonín Dvorák e o Quarteto com piano Op. 47 em Mi bemol Maior de Robert Schumann.

Ingressos e informações: 2332-9223

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa 47

SALA I

A Sala Cecília Meireles apresenta obras de F.Schubert em duas noites de recitais em seu palco.

Dia 23, às 20h, serão executadas a Sonatina para Piano e Violino em Ré Maior com a violinista Ana de Oliveira e o pianista Aleyson Scopel, seguindo com o Rondó em Lá Maior para Dois Pianos com os pianistas Ricardo Castro e Aleyson Scopel e o Quartettsatz em Dó Maior D.703, com o Quarteto de Cordas ArsNova. Na segunda parte o Quinteto em Lá Maior D.667, também conhecido como “A Truta”, que será executado pelo pianista Ricardo Castro e pelo Quarteto de Cordas ArsNova.

Dia 24, às 20h, o segundo programa Schubert com o Trio para Piano em Si Bemol D.898, como intérpretes a pianista Sonia Rubinsky, violinista Ana de Oliveira, e violoncelista Marcus Ribeiro. Encerrando a noite o Octeto em Fá Maior, D.803 executado pelo Octeto da OSB.

Ingressos e informações: 2332-9223

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa 47

SALA II

Um recital bem diferente é o programa para dia 28, às 20h, no palco da Sala Cecília Meireles, apresentando o alaudista italiano Emilio Bezzi, dedilhando as mais importantes obras do Renascimento Italiano, uma verdadeira obra de arte na música.

O artista nasceu em Milão onde estudou violão clássico, alaúde e teorba. No programa vários Ricercare, Toccata, Fantasias para o deleite dos amantes do instrumento.

Ingressos e informações: 2332-9223

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa 47

OPES

A Orquestra Petrobras Sinfônica convidou o pianista Alexandre Dossin para ser o solista do concerto do dia 24, às 16h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com regência de Felipe Prazeres. No programa O Episódio Sinfônico de Francisco Braga, Danças de Galanta de Zoltán Kodály, Dança Húngara nº 1 e nº6 de Johannes Brahms, e Concerto para Piano e Orquestra em Ré Bemol Maior Op.38 de Aram Khachaturian.

Ingressos e informações: 2332-9191

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Praça Marechal Floriano s/nº, Centro

MÚSICA NO MUSEU

A série de concertos em julho privilegia a voz, mesclando trechos de óperas, clássicos brasileiros e europeus e música coral.

Dia 25, às 11h30

ABSTRASSOM e regência de Marcelo Saldanha

Programa: Clássicos brasileiros

Museu de Arte Moderna

Av. Infante D. Henrique 85- Flamengo

Dia 27, às 18h

Grupo Molho Inglês e direção musical de Crismarie Hackenberg

Programa: Clássicos Internacionais

Museu do Exército / Forte Copacabana

Praça Cel. Eugênio Franco, 1 – Posto 6

Dia 28, às 12h30

José Carlos Vasconcellos, piano

Programa: Clássicos brasileiros

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua 1º. de Março,66- 4º andar- Sala 26

