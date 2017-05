Ângela Costa é eleita a primeira presidente da ACRJ

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

A empresaria Ângela Costa foi eleita nesta segunda-feira (29), no começo da tarde, a primeira presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, ACRJ. Também conhecida como a Casa de Mauá, a instituição de mais de 200 anos, representa a tradição, reunindo os maiores empresários do país além de ser uma das mais importante instituições do Rio de Janeiro.

A presidente eleita além de empresária de sucesso, é vice-presidente da Firjan e traz um olhar feminino na época atual, marcada pela pluralidade e pela presença da mulher em cargos de excelência.

Os votos da coluna de extremo sucesso para a nova Presidente da ACRJ, Ângela Costa.