Continua o RioHarpFestival

QUARTET

A série Instrumental Nova Vida, que é realizada no charmoso bairro de Botafogo, convida para o próximo no dia 9, às 19h30, o George de Oliveira Quartet, formado por Rogério dy Castro,bass, Williams Mello, Drums e Gilmar Moraes, Keyboards. Antes da apresentação, acontece um simpático talk show conduzido pelo músico, produtor e compositor Teo Lima, com a abertura do ?Grupo de louvor da ICNV Botafogo.

A entrada é franca e tem estacionamento no local.

Informações: 2541-0922

Igreja Cristã Nova Vida

Rua General Polidoro, 165, Botafogo

RIOHARPFESTIVAL

Continua um importante festival na cidade, o RioHarpFestival, que coloca a cidade do Rio de Janeiro como a capital da Harpa no mundo, no mês de maio. A coluna informa todos os concertos da semana, que são realizados com entrada franca.

Dia 8

12h30 - Josh Layne, harpa – Canadá

15h - Joost Willemze, harpa- Holanda

18h - Liza Wallace, harpa - EUA

Todos os concertos serão realizados no Teatro I do CCBB

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua 1º de Março, 66 - Teatro I

Dia 9

12h30 - Josh Layne, harpa - Canadá

15h - Liza Wallace, harpa - Estados Unidos

18h - Pre Raman - Índia - miniharpa,ngoni (harpa africana)

Todos os concertos serão realizados no CCJF

Centro Cultural Justiça Federal

Av. Rio Branco 219- Sala de Sessões

Dia 10

12h30 - Jennyfer P. S. Grajales, harpa - México

15h - Armando Becerra, harpa - Perú

18h - Duo Fabiola Harper, harpa e Cesar Moya, violão - Chile

19h30 - Josh Layne – Canadá

Todos os concertos serão realizados no Teatro I do CCBB

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua 1º de Março, 66 - Teatro I

Dia 11

12h30 - Duo Fabiola Harper, harpa e Cesar Moya, violão - Chile

15h - Armando Becerra, harpa, Perú

18h - Jennifer Polet Santiago, harpa- México

Todos os concertos serão realizados no Teatro I do CCBB

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua 1º de Março, 66 - Teatro I

Dia 12

12h30 - Jennyfer Polet S. Grajales - México

15h - Duo Fabiola Harper, harpa e Cesar Moya, violão - Chile

18h - Luis Zaracho, harpa - Paraguai

Todos os concertos serão realizados no Teatro I do CCBB

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua 1º de Março, 66 - Teatro I

Dia 13

12h30 - Museu do Exército - Forte de Copacabana

Luis Zaracho, harpa- Paraguai

Museu do Exército - Forte de Copacabana

Praça Eugênio Franco - Posto 6 - Copacabana

15h - Orquestra da Ação Social pela Música

Participação especial Armando Becerra, harpa – Brasil / Peru

18h - Marcelo Penido, harpa - Brasil

Aline Driade, canto - Brasil

Daniel Bandeira, violão - Brasil

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua 1º de Março, 66- Teatro I

Dia 14

14h - Museu do Exército - Forte de Copacabana

Angelica Salvi, harpa - Espanha

Tocho Vasquez, sintetizador - Espanha

DIA DAS MÃES

Museu do Exército - Forte de Copacabana.

Praça Eugênio Franco - Posto 6 – Copacabana

16h - Ilha Fiscal

Luis Zaracho, harpa – Paraguai

19h – Centro Cultural Banco do Brasil

Amy McAllister, harpa - Irlanda

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua 1º de Março, 66- Teatro I