Pianista Clélia Iruzun se apresenta hoje no Rio

Uma das maiores pianistas brasileiras , na atualidade, Clélia Iruzun chegou ao Rio de Janeiro , diretamente de Londres, onde mora há décadas, para seu recital hoje, às 19h, no Auditório do Planetário da Gávea.

Com intensa agenda , atuando tanto como recitalista, solista e camerista, já levou sua arte a diversos palcos pelo mundo além de ser uma expressiva intérprete da música brasileira de concerto, que divulga bravamente.

Para o recital de hoje, serão ouvidas as Impressões Seresteiras e Festa no Sertão, do Ciclo Brasileiro, ambas de Villa-Lobos; Córdoba e Malaguena, da Suíte Espanhola de Lecuona; seguindo Widmung de Schumann/Liszt e a Paráfrase sobre Rigoletto de Verdi/ Liszt. A segunda parte terá a Balada N.1 Op.23 de Chopin, 6 Estudos Transcendentais de Francisco Mignone é a Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro.

Ingressos e informações: 2274- 9972 ou

ndefranco@uol.com.br