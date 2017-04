Coro do Theatro Municipal faz apresentação em escadaria para arrecadar fundos

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

O Coro do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos mais respeitados do país, inclusive atuado em centenas de óperas, apresentará a ópera "Norma" em forma de concerto, no próximo dia 1º, às 17h, com ingressos a 10 reais.

No dia 8, às 16h, nova apresentação, desta vez na escadaria do teatro, com a presença dos corpos artísticos. O objetivo maior será o de recolher dinheiro para ajudar os músicos que estão passando por necessidades.

A coluna lamenta a situação que ora acontece, está solidária e deseja que esse pesadelo possa acabar logo.

Vamos ajudar com a presença de todos nos concertos.