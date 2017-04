Agenda de 14 a 19 de abril

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana Santa, período de muita reflexão e nada melhor do que a música para aliviar as tensões, e dar novas energias. Problemas existem, aliás sempre existiram em todas as esferas e setores, mas o importante é dar sempre a volta por cima, pelo menos tentar e conseguir. Esse é o sentimento que desejo para a Cultura no Rio de Janeiro, sobretudo para a Música, que as instituições consigam encontrar seus caminhos. Caso a união seja totalmente impossível, sem que ninguém pelo menos tenha tentado, a convivência educada e formal, já é o patrimônio pessoal que poucos conseguem administrar. A refletir nessa Páscoa. Boa Semana!

SALA

O Trio Mignone fará recital no dia 18 de abril às 18h30, no Espaço Guiomar Novaes, da Sala Cecília Meireles. O conjunto é formado pela pianista Mirian Grosman, flautista Afonso Oliveira e violoncelista Ricardo Santoro, e tem como uma das principais metas a divulgação da música brasileira de concerto, em especial a do querido maestro e compositor Francisco Mignone. No programa o Trio No. 1 de Francisco Mignone, Cinco Vinhetas Peruanas de William Grant Still e o Trio WoO 37, em Sol Maior de Ludwig van Beethoven.

Ingressos e informações: 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

TRIO

O Blas Riveira Tango Trio, formado com Blas Rivera ao piano e saxofone, Otto Hanriot,bandoneon, David Chew, violoncelo e a participação especial dos bailarinos Cecilia Gonzales e Andre Carvalho, é a atração do Projeto Domingos Clássicos Internacionais na Sala Baden Powell no domingo de Páscoa, dia 16, às 11h, com a apresentação do festejado Lauro Gomes.

Ingressos e informações: 2547-9147

Sala Municipal Baden Powell

Av. N. Sra. De Copacabana, 360

MÚSICA NO MUSEU

A série de concertos diários realiza seus concertos com entrada franca.

Dia 16, às 11h30

Adriana Kellner, piano

Programa Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Zequinha de Abreu e Chopin

MAM – Museu de Arte Moderna

Av. Infante D. Henrique 85- Flamengo

Dia 18, às 20h

Jazztopia

Programa: Gershwin

Iate Clube do Rio de Janeiro

Av. Pasteur, s/n

Dia 19, às 12h30

Quinteto Pablo Panaro, piano, Marco Túlio, Marcelo Machado, Douglas Caporal e Ademar dos Anjos, saxofone

Programa:. Clássicos brasileiros

CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil

Rua 1º. de Março 66- Centro- 4º. Andar-sala 26

Haendel e sua Hallelujah