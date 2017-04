Os novos embaixadores do Rio

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

A CNC-Confederação Nacional do Comercio, Bens, Serviços e Turismo sedia hoje, em evento fechado para apenas 80 pessoas, a entrega do Prêmio Embaixador do Rio. Numa promoção da Fundação Cesgranrio e do Portal Consultoria em Turismo, com o apoio do Hotel Copacabana Praia e da Sergio Castro Imóveis, serão empossados os 16 novos embaixadores do Rio: os hoteleiros Philippe Seigle e Francisco Pinto, o primeiro bailarino do teatro municipal,Moacir Emanoel, a pianista Maria Luiza Nobre, a juíza Daniella Prado,Washington Fajardo, o radialista Jorge Ramos, a promoter Marisa Araújo, a empresária Andreia Repsold, a colunista Andrea Lopes, a cantora Ithamara Koorax, os educadores Paulo Alonso e Yvonne Bezerra de Mello, a atriz Jane di Castro, o poeta Jorge Salomão e a turismologa Daniele Mazzeo.

Júri que escolheu os agraciados foi presidido por Carlos Serpa, da Fundação Cesgranrio

O Prêmio que está na sua 25 versão, é coordenado pelo professor Bayard Boiteux,que o idealizou quando era diretor da Riotur.

O júri que escolheu os agraciados foi presidido por Carlos Serpa, da Fundação Cesgranrio e integrado por Claudio Castro, Gustavo Delesderrier, Marcos Neves, Christovam de Chevalier, Rawlson de Thuin ,Voltaire Varão e Aloysito Teixeira. Hoje,existem 120 nomeados, que foram escolhidos por terem contribuído, para a divulgação do Rio, através de seu trabalho diário.

Para Bayard Boiteux, "é uma forma de contribuir com a promoção do Rio de Janeiro e assim criar mecanismos não convencionais de divulgação do Estado do RJ. A falta de investimento em promoção nos leva sempre a buscar outras formas de colaborar com o Rio, que amamos"

O cerimonial será da professora Ana Cristina Rosado, sendo que o evento será apresentado por Bettina Chateaubriand. Os convidados serão recebidos pelo violonista Gabriel Canal, de 12 anos que já fez inúmeras apresentações no exterior.