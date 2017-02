Agenda da semana: artistas brasileiros pelo mundo e oportunidade para jovens

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana com alguns acordes, novidades de artistas brasileiros pelo mundo e oportunidades para jovens artistas. Começamos sempre com os enigmas, sabemos que ainda são poucos, mas para aliviar, basta clicar na foto abaixo e apreciar o melhor da música clássica. Uma boa semana!

SALA

A Sala Cecília Meireles programou para o dia 3, às 20h, o Grupo Corda, formado pela pianista Ana Azevedo, baterista André Tandeta, violoncelista Emilia Valova, contrabaixista Lipe Portinho e violinista Nikolay Sapoundjiev. No programa obras de Astor Piazzolla.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa, 47 - Centro

MÚSICA NO MUSEU

A proposta da Série Música no Museu é realizar um programa reunindo os clássicos do e no carnaval, isto é, música para este fevereiro que se inicia.

Dia 8, às 12h30, será o recital do pianista Paulo Steinberg, executando páginas de Schumann, Liszt, Brahms, Ernesto Nazareth.

Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB

Rua 1º. de Março 66 - 4ºandar sala 26 – Centro

Entrada Franca

PELO MUNDO I

Aleyson Scopel

Considerado atualmente um dos maiores talentos do piano no Brasil, Aleyson Scopel iniciou 2017 com uma turnê pela Europa. O primeiro recital aconteceu em Coimbra, no último dia 27, exatamente na Biblioteca Joanina. No dia seguinte o recital foi na Fundação Júlio Resende, no Porto, dia 30 esteve em Lisboa, no Palácio Foz e hoje, o pianista faz recital na Embaixada do Brasil em Roma às 20h.

PELO MUNDO II

Duo formado pelo Tenor Alberto Pacheco e pelo pianista Silas Barbosa

Também iniciando o ano na Europa, dia 7,às 18h, na Sala Villa-Lobos, em Paris, seguindo para o Museu Nacional de Música de Lisboa no dia 09 às 19h, na Biblioteca Joanina, em Coimbra no dia 10 às 18h, e finalizam a passagem pelas terras portuguesas no dia 11 com concerto na Fundação Júlio Resende às 16h30,na cidade de Porto.No dia 16 de fevereiro encerram a turnê com recital na Embaixada do Brasil em Roma às 20h.

ORQUESTRA DA UFF

A Orquestra Sinfônica da UFF vai realizar seu primeiro concurso para novos talentos. Nesta primeira edição, vão ser selecionados dois jovens instrumentistas, de até 25 anos, um clarinetista e um violoncelista.

As inscrições começam no dia primeiro de fevereiro e vão até o dia 28/02. O concurso será realizado em duas etapas, sendo a segunda fase, numa audição aberta ao público, nos dias 20 e 25 de abril de 2017, às 19h30, no teatro da UFF. O resultado final será anunciado no dia 30 de abril de 2017, no concerto da série Alvorada.

Edital, ficha de inscrição e mais informações no site abaixo:

www.centrodeartes.uff.br

