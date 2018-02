O JORNAL DO BRASIL formou e informou gerações e gerações de brasileiros. Vivo na saudade de folheá-lo a cada manhã. No mundo da grande imprensa o retorno do JORNAL DO BRASIL dimensiona a nossa cultura não só na área jornalística.

Tê-lo novamente diante dos olhos é voltar aos grandes anos da nossa imprensa. É voltar, por que não, aos melhores anos da minha vida. É desejar que tão importante jornal permaneça, por sua qualidade, na memória de gerações futuras.

Cresci e me eduquei - num período em que havia dez jornais diários, incluindo o Correio da Manhã - lendo esse grande matutino que sempre destacou em suas páginas o Teatro, o Cinema, Artes Plásticas, a Música Clássica e Popular, e a Literatura. Só que o JORNAL DO BRASIL era, definitivamente, o nosso xodó por tudo que ele representou pelos anos em que existiu.

Muito me alegra e honra o convite para estar presente neste feliz e fundamental retorno do JORNAL DO BRASIL.

P.S. Para dar sorte, assim como se faz no Teatro, a atriz deseja ao Jornal “merda na estreia e sempre!!!”

* Atriz. A Dama do Brasil