A imprensa foi uma das principais influências no surgimento das instituições da modernidade. Porém, quando olhamos para a história recente, importante é o desenvolvimento da mídia impressa junto à comunicação eletrônica. Imagens que a televisão, o cinema e os vídeos apresentam criam texturas de experiência, via mídia, que não estão disponíveis na palavra impressa. Como modalidades de reorganização do tempo e espaço, semelhanças entre meios impressos e eletrônicos são ainda mais importantes que suas diferenças na própria constituição de nossas instituições modernas.

A capacidade de agir, ou pensar, de maneira inovadora em relação aos modos de atividade preestabelecidos requer efetivamente pesar cursos de ação alternativos em termos de considerações de futuros prováveis. Falar de uma multiplicidade de escolhas não é o mesmo que supor que todas as escolhas estão abertas para todos, ou que as pessoas tomam todas as decisões sobre as opções com pleno conhecimento da pletora de alternativas possíveis. A prevalência da experiência transmitida através da mídia influencia a pluralidade da escolha, de maneiras óbvias e também mais sutis.

A noção de risco é crucial numa sociedade que deixa para trás o modo tradicional de fazer as coisas e se abre para um futuro problemático. Parte significativa do pensamento especializado e do discurso público é feita da análise de perfis de risco. O estudo dos perfis de risco das principais doenças que ameaçam a vida mostra grandes diferenças entre a virada do século XIX para o XX e hoje.

Viver no “piloto automático” se torna cada vez mais difícil. Estar à vontade nas circunstâncias da vida cotidiana só é adquirido com grande esforço. A expansão dos sistemas cria oportunidades que homens e mulheres têm de alterar o mundo material e transformar as condições de suas próprias ações.

No plano coletivo como no individual, ambientes urbanos modernos oferecem uma diversidade de oportunidades de os indivíduos procurarem outros com interesses semelhantes, com eles formarem associações que libertam indivíduos e grupos das limitações que afetam negativamente as condições de vida.

* Engenheiro